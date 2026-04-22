Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAniversario de la muerte del papa FranciscoDetenido por agresión sexual en TenerifeMuelle florante chinoMenores migrantesCD Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

El embajador permanente de Irán ante la ONU ha condicionado una nueva ronda de negociaciones a que EEUU levante el bloqueo

Una bandera de Irán sobre un edificio de Teherán dañado por los bombardeos.

Una bandera de Irán sobre un edificio de Teherán dañado por los bombardeos. / Shadati / Xinhua News / Europa P / Shadati / Xinhua News / Europa P

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents