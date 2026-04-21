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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán dice que no tiene de momento planes para una nueva ronda de negociaciones con EEUU

EEUU ha capturado un carguero de gran tonelaje iraní en el golfo de Omán

Militares en Islamabad, donde podrían retomarse las negociaciones entre EEUU e Irán.

Militares en Islamabad, donde podrían retomarse las negociaciones entre EEUU e Irán. / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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