Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice tener contratos sobre drones con Arabia Saudí, EAU y Catar

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que su país ha conseguido contratos sobre drones por un periodo de diez años con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar.

"Hemos acordado contratos a 10 años con tres países clave: Arabia Saudí, Emiratos y Catar. Ya hemos recibido solicitudes de once países de Oriente Medio y el Golfo, y estamos mirando gradualmente hacia el Cáucaso", escribió en su cuenta de Telegram.

"Este acuerdo de drones incluye al menos 10 contratos diferentes para la exportación de armamento ucraniano", agregó el mandatario.