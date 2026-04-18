Guerra Oriente Medio
Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hizbulá
EFE
París
- El juez abre la puerta al juicio penal en Icod contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación
- La demolición de la iglesia de San Gerardo permitirá 80 nuevas plazas de aparcamiento y la mejora de la plaza José Carlos Schwartz
- Detenido un exdirector de Extranjería en Tenerife por supuestos trámites irregulares a inmigrantes asiáticos
- Confirmado por Aena: estos son los dos aeropuertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife afectados por la huelga indefinida de controladores aéreos
- El Celta Fortuna gana y se pone a seis puntos del Tenerife, con un partido más
- El primer dique flotante de Canarias llegará a Tenerife desde China el martes 21
- La Aemet avisa: calima, tormentas, fuertes vientos y temperaturas superiores a los 30 grados este sábado en Tenerife
- La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España