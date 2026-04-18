Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Eslovaquia presenta una demanda ante el TJUE contra el veto de la UE a las compras de combustible ruso

El Gobierno de Eslovaquia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto de la UE a los combustibles rusos, después de que los Veintisiete aprobaran esta medida para cortar gradualmente desde 2027 las comprar energéticas rusas.

"La República eslovaca ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por la prohibición de las importaciones de gas ruso", ha anunciado en sus redes sociales el primer ministro del país, Robert Fico, quien ha criticado el veto ratificado a finales de enero por el Parlamento Europeo al considerarlo "extremadamente perjudicial para toda la Unión Europea".