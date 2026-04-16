Trump anuncia que los líderes de Israel y el Líbano hablarán este jueves

El Líbano se mantiene en vilo, pendiente de una llamada telefónica. "Intentando crear un poco de distancia entre Israel y el Líbano. Han pasado 34 años desde que los dos líderes hablaron. Sucederá mañana. ¡Genial!", ha escrito este miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social. El mandatario republicano no ha especificado de qué líderes se tratará, si serán los presidentes, el israelí Isaac Herzog y el libanés Joseph Aoun, o los primeros ministros, Binyamín Netanyahu y Nawaf Salam. "No tenemos conocimiento de ningún contacto previsto con la parte israelí y no hemos sido informados al respecto por canales oficiales", ha dicho una fuente oficial libanesa a AFP.

Las palabras de Trump llegan un día después de las primeras conversaciones directas entre los dos países mediterráneos en décadas. Tuvieron lugar en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington, y, en ellas, participaron los embajadores de ambos países en EEUU, el israelí Yechiel Leiter y la libanesa Nada Hamadeh Moawad, junto al embajador de EEUU en el Líbano Michel Issa, bajo la mediación del secretario de Estado, Marco Rubio. También horas antes del anuncio de Trump el gabinete de seguridad israelí valoró la posibilidad de instaurar un alto el fuego en el Líbano durante una semana debido a la presión estadounidense.

"No tendremos más remedio"

"Nuestra valoración es que, en pocos días, no tendremos más remedio que cesar completamente el fuego en el Líbano", ha declarado una fuente política israelí de alto rango al Canal 12. La cadena afirma que Washington está presionando a Tel Aviv para que acepte una tregua temporal de una semana con la esperanza de que ayude a las negociaciones entre Israel y el Líbano, apoyadas por Estados Unidos, así como a los esfuerzos estadounidenses para llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en ese país. Washington ha negado esta presión. "Esto no es algo que hayamos solicitado, ni forma parte de las negociaciones de paz con Irán, pero el presidente acogería con satisfacción el fin de las hostilidades en el Líbano como parte de un acuerdo de paz entre Israel y el Líbano", dice un comunicado atribuido a un alto funcionario estadounidense enviado a la prensa.

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Según la radio del Ejército israelí, Galia Gamliel, miembro del gabinete de seguridad de Israel, ha declarado que Netanyahu hablará próximamente con el presidente Aoun. La embajadora Moawad ha transmitido la postura de Israel en el diálogo a las autoridades libanesas, de acuerdo a fuentes informadas consultadas por el periódico libanés Al Akhbar. Moawad habría constatado que Tel Aviv no accederá a una tregua en el Líbano hasta que se produzca un acontecimiento significativo en el frente iraní, y que el curso de la guerra en el país de los cedros sigue ligado a los acontecimientos entre Washington y Teherán. El presidente del Parlamento libanés, el chií Nabih Berri, aliado de Hezbolá, ha criticado la voluntad de las autoridades libanesas de llevar a cabo un diálogo unilateral apartado de las dinámicas regionales.