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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia ha lanzado contra Ucrania desde la mañana del miércoles 659 drones y 44 misiles
Rusia ha lanzado contra Ucrania entre las 7.00 de la mañana del miércoles y las 7.00 de la mañana de hoy un total de 659 drones y 44 misiles, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su canal de Telegram. Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 de los drones y 31 misiles, según el parte, que informa también del impacto de 12 misiles y de 20 drones que no pudieron ser neutralizados en 26 localizaciones de Ucrania no especificadas en este balance. Fragmentos de drones y misiles rusos derribados cayeron en otros 25 lugares. Del total de los misiles lanzados por Rusia, 19 eran misiles balísticos. Las defensas ucranianas pudieron interceptar 8 de estos misiles.
Ucrania condena los ataques rusos que han matado a 16 personas: "Son crímenes de guerra"
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este jueves los ataques "terroristas" rusos con misiles y drones que en las últimas horas han matado a al menos 16 personas en distintas regiones del país, y afirmó que los bombardeos fueron dirigidos “principalmente contra civiles”. En un mensaje en la red social X, Sibiga calificó de "crímenes de guerra" esta última ola de ataques rusos, y pidió no normalizar esas agresiones, que han dejado además decenas de heridos. “Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata. Todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre el agresor deben desbloquearse ahora. Es inmoral, contraproducente y peligroso demorar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania”, escribió Sibiga. El ministro ucraniano pidió que más países se unan al Tribunal Especial que promueve Ucrania -con apoyo sobre todo de la Unión Europea (UE)- para juzgar al presidente ruso, Vladímir Putin, y a otros dirigentes rusos no por los abusos cometidos durante la guerra, sino por la decisión misma de iniciar y continuar el conflicto.
Sube a 13 el saldo de muertos en los ataques rusos a Ucrania de las últimas horas
Al menos 14 personas han muerto desde el pasado miércoles en las sucesivas olas de ataques lanzados por Rusia contra la retaguardia ucraniana, según el cómputo de víctimas que han ofrecido este jueves por separado las autoridades regionales de las zonas afectadas. En Kiev, los servicios de emergencias han informado de la muerte de cinco personas, entre ellas un niño, a consecuencia del bombardeo llevado a cabo por Rusia esta madrugada, otras 21 personas resultaron heridas. En el puerto del mar Negro de Odesa seis personas han muerto según el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak y otros once individuos sufrieron lesiones por los ataques en la ciudad portuaria. En la urbe de Dnipró en el centro-este de Ucrania, dos personas perdieron la vida, según el gobernador regional de la zona, Oleksandr Ganzha, quien añadió que la ofensiva dejó además 27 heridos.
Zelenski reclama ante Meloni más defensa antiaérea y los fondos europeos vetados por Orbán
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles en Roma ante la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la producción de más defensas antiaéreas y el desbloqueo un paquete de ayuda europeo de 90.000 millones de euros. "Ahora mismo en los cielos de Ucrania hay nuevos 'Shahed' (drones suicidas ruso-iraníes), sufrimos ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales", dijo el mandatario ucraniano en una declaración junto a Meloni traducida al italiano y sin preguntas.
Rutte pide "no perder el foco en Ucrania" pese a la guerra en Irán: "Rusia continúa sus ataques día y noche"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido "no perder el foco en Ucrania" pese a los "numerosos desafíos de seguridad" a los que se enfrenta el mundo, como la guerra en Oriente Próximo, esgrimiendo que "no hay tregua" en la invasión rusa de Ucrania, y que Moscú "continúa sus ataques días y noche". "No podemos perder el foco en Ucrania, incluso con los numerosos desafíos de seguridad a los que nos enfrentamos. No hay tregua en la guerra de agresión de Rusia", ha sostenido el jefe de la Alianza en una rueda de prensa desde Berlín, después de asistir a una reunión de este miércoles del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.
Rusia dice que los planes europeos de dar más drones a Ucrania son una drástica escalada
Los planes europeos de aumentar los suministros de drones a Ucrania constituyen una drástica escalada del conflicto, aseguró este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. "En lugar de fortalecer la seguridad de los estados europeos, los líderes europeos con sus acciones están arrastrando cada vez más sus países a la guerra con Rusia", afirmó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. La nota agrega que los líderes de varios países europeos decidieron el pasado marzo aumentar la producción y el suministro de drones a Ucrania para ataques en territorio ruso.
Ucrania ordena la evacuación de menores de 23 pueblos en la región de Járkov
Las autoridades ucranianas han decretado la evacuación obligatoria de familias con menores de veintitrés localidades de dos zonas del frente en la región de Járkov del noreste de Ucrania debido al deterioro de la situación debido a los hostilidades, según informó en su cuenta de Facebook el gobernador de la región, Oleg Siniégubov. Según Siniégubov, un total de 74 niños serán evacuados de doce pueblos del distrito de Shevchenko. Otros 54 menores serán trasladados de once localidades del distrito de Belikoburlutska.
Vance se jacta de que dejar de entregar armas a Ucrania es de lo que "más orgulloso" se siente
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha declarado en las últimas horas que detener la financiación y las entregas de armamento a Ucrania es una de las cosas de las que "más orgulloso" se siente.
"Es una de las cosas de las que me siento más orgulloso que hayamos hecho en esta Administración. Le hemos dicho a Europa que si quieren comprar armas, pueden hacerlo, pero Estados Unidos ya no compra armas ni las envía a Ucrania", ha dicho en un evento de la organización conservadora Turning Point USA.
"Nos hemos retirado de ese negocio", ha zanjado el vicepresidente de Estados Unidos al recordar un episodio en el que un ciudadano ucraniano estadounidense le afeaba que Washington hubiera detenido la ayuda a Ucrania, según imágenes del evento publicadas en redes sociales.
Reino Unido anuncia el envío de su mayor paquete de drones a Ucrania, más de 120.000
Las autoridades de Reino Unido han anunciado este miércoles el suministro de su mayor paquete de drones a Ucrania hasta la fecha, dotado con más de 120.000 vehículos aéreos no tripulados y con el que espera contribuir a una mejora significativa de la defensa aérea ucraniana, tal y como ha venido solicitando el presidente del país, Volodimir Zelenski.
El ministro de Defensa, John Healey, ha anunciado esta medida durante una visita a Berlín, la capital alemana, donde se ha reunido con el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, una cita en la que también han estado presentes sus homólogos alemán, Boris Pistorius, ucraniano, Mijailo Fedorov, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros.
El nuevo paquete, según ha indicado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado, incluye también "drones de reconocimiento" y "logísticos", además de equipamiento para mejorar las capacidades navales de las fuerzas ucranianas. Se prevé que el envío de los drones comience este mismo mes.
Zelenski reclama urgentemente más defensas aéreas tras los últimos ataques letales rusos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este miércoles durante su gira europea los ataques rusos de las últimas horas en los que han muerto siete personas, e insistió en que Ucrania necesita urgentemente más defensas aéreas para poder hacer frente a los misiles balísticos rusos.
"La principal prioridad diplomática para Ucrania ahora mismo es cooperación en materia de defensa aérea. Necesitamos misiles de defensa aérea cada día", dijo el presidente ucraniano en X, poco después de que su Fuerza Aérea informara de que ninguno de los tres misiles balísticos Iskander-M lanzados por Rusia desde la pasada tarde pudo ser interceptado por las defensas de Ucrania.
Zelenski recordó que el canciller alemán, Friedrich Merz, se comprometió el martes con él durante su reunión en Berlín a hacerle llegar a Ucrania más misiles PAC-2 para sistemas antiaéreos Patriot y lanzaderas adicionales de sistemas también antiaéreos IRIS-T que Kiev necesita para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.
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