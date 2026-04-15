Trump se distancia de Orbán tras su derrota y elogia al futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar

Donald Trump ha tardado solo tres días en tomar distancia del que fue uno de sus mayores aliados, Viktor Orbán tras su derrota electoral en Hungría. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que no le preocupa la caída de su hasta ahora aliado y ha elogiado de forma inesperada al próximo jefe de Gobierno húngaro, Péter Magyar.

"Creo que el hombre nuevo va a hacer un buen trabajo; es un buen hombre", ha afirmado Trump. La frase llamó la atención por el tono y por el momento en que llega: apenas después de la derrota de Orbán, uno de los referentes internacionales de la derecha populista y un dirigente al que Trump había respaldado públicamente durante la campaña.

Un giro rápido tras la derrota

Trump también restó importancia a su papel en el proceso electoral húngaro. Preguntado por si habría cambiado algo que hubiera viajado él mismo a Hungría en lugar de enviar al vicepresidente JD Vance para hacer campaña por Orbán, respondió que no lo sabía.

"Estaba claramente por detrás", dijo el presidente estadounidense. "Yo no estaba tan implicado en esta. Aunque Viktor es un buen hombre". La afirmación contrasta con su implicación real en la campaña, marcada por varios mensajes de apoyo a Orbán en redes sociales y por la decisión de enviar a Vance a Budapest en los últimos días antes de la votación.

Ese contraste ha alimentado la lectura de que Trump ha optado por pasar página con rapidez para evitar quedar vinculado a un dirigente derrotado. La maniobra resulta especialmente llamativa porque Orbán había sido uno de sus aliados más visibles en Europa y una figura celebrada con frecuencia en el universo político trumpista.

El vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro húngaro Viktor Orbán en Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. / JONATHAN ERNST / AFP

Magyar aprovecha el respaldo

El propio Péter Magyar no dejó pasar la oportunidad. El próximo primer ministro compartió en sus redes sociales las palabras de Trump con un mensaje escueto pero cargado de intención política: "Sin más comentarios. Del presidente Donald Trump sobre Peter Magyar: "Es un buen hombre. Creo que va a hacer un buen trabajo"".

El gesto confirma que el elogio de Trump no ha pasado desapercibido en Hungría. También añade presión simbólica sobre Orbán, que no solo ha perdido el poder, sino que ha visto cómo uno de sus socios internacionales más importantes empezaba a reubicarse casi de inmediato.

Ese movimiento encaja con una lógica política muy reconocible en Trump: evitar aparecer del lado de los perdedores. En este caso, además, el giro ha sido casi instantáneo. Orbán sigue siendo para él "un buen hombre", pero el mensaje central ya no está ahí. Ahora la atención, y también el elogio, se desplaza hacia Magyar.