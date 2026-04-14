Kim supervisa una nueva prueba de misiles desde un destructor ante las tensiones intercoreanas

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó una nueva prueba de misiles desde el destructor 'Choe Hyon', apenas un mes después de un ensayo similar en marzo y tras varias pruebas realizadas la semana pasada, en medio de tensiones intercoreanas. "Dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque fueron lanzados en prueba desde el destructor 'Choe Hyon'", dijo este martes la agencia estatal KCNA, indicando que los lanzamientos se realizaron el domingo pasado.

Los misiles de crucero estratégicos volaron a lo largo de las órbitas de vuelo establecidas sobre el mar Amarillo y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto "ultraprecisa", dijo la agencia. KCNA volvió a describir los proyectiles como "estratégicos", en un indicio de que podrían ser capaces de transportar ojivas nucleares. Asimismo, el informe indica que Kim reiteró que fortalecer "de manera constante e ilimitada" la disuasión nuclear es la prioridad central de defensa nacional. El reporte no especifica el punto exacto del lanzamiento, ni tampoco lo revelan las imágenes difundidas por KCNA.

Apenas en marzo, Kim supervisó una prueba de misiles de crucero desde el Cho Hyon en medio de ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington. La última prueba también sucede después de que Pionyang reconociera que la semana pasada realizó varias pruebas de misiles, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo.

Dos destructores más

Corea del Norte lanzó el año pasado los destructores de 5.000 toneladas 'Choe Hyon' y 'Kang Kon'. El régimen ha reportado que dos más se encuentran en construcción, mientras Kim ha pedido que uno de ellos sea lanzado antes del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, que se celebra en octubre.

Noticias relacionadas

Las pruebas de los últimos días se producen después de que Pionyang restara importancia al reciente optimismo de Seúl por los elogios de Kim a Lee Jae-myung, tras sus declaraciones de pesar por incursiones de drones civiles surcoreanos en Corea del Norte.