Trump carga contra el Papa León XIII por ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el también estadounidense Papa León XIII por ser, según el magnate republicano, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole al líder de la Iglesia católica una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán. En este contexto, el mandatario ha publicado una recientemente una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representa a sí mismo como una figura similar a Jesucristo.

Según el mandatario norteamericano, su connacional muestra "debilidad (...) contra las armas nucleares". "Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA", ha añadido en alusión al movimiento 'Make America Great Again', que lo llevó a la Casa Blanca. "Él (Louis Prevost) lo entiende, y León XIII no", ha apostillado.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", ha proclamado Trump, protestante presbiteriano hasta 2020.

Cristiano no confesional

Declarado cristiano no confesional desde entonces, el magnate republicano también ha cargado contra el líder de los católicos por "criticar al presidente de Estados Unidos", según ha afirmado en tercera persona antes de defender, ya en primera, que está haciendo desde la Casa Blanca "exactamente" aquello por lo que fue elegido "por una aplastante mayoría: reducir la delincuencia a mínimos históricos y crear el mejor mercado de valores de la historia", sin aludir a sus promesas de campaña acerca "detener las guerras" y no comenzar ninguna.

Por otra parte, el mandatario norteamericano ha defendido que "(el Papa) León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula". "No figuraba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump", ha alegado volviendo a la tercera persona antes de asegurar que si él "no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

Asimismo, Trump ha afeado al Papa "que se reúna con simpatizantes de (el expresidente demócrata Barack) Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos", ha afirmado con respecto al analista político de CNN y antiguo asesor y jefe de campaña de Obama.

Durante la pandemia

Según la citada publicación, el líder del Vaticano "habla del 'miedo' a la Administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, párrocos y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad", ha declarado el magnate republicano trayendo a colación supuestos episodios de la pandemia de covid que no ha concretado.

"León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político", ha afirmado sobre su par en la jefatura del Estado vaticano, antes de concluir su mensaje alegando que tal postura "le está perjudicando mucho y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica".

Noticias relacionadas

Donald Trump se ha pronunciado de este modo en un ataque frontal contra el Papa León XIII, tras una semana en la que el líder del Vaticano se ha pronunciado contra la actividad bélica en múltiples países, como Ucrania, Líbano o Sudán, este mismo domingo, y también en Irán el pasado miércoles, cuando lamentó la "violencia y la devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo".