Relaciones con México
Sheinbaum destaca un "acercamiento distinto" de España en el último año sobre los agravios de la Conquista
La presidenta mexicana rebaja la tensión con España en la semana en que viajará a Barcelona y confirma una reunión con Pedro Sánchez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado este lunes un paso más en el deshielo con España. La mandataria ha reconocido que, "en el último año", tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Casa Real han mostrado un "acercamiento distinto" respecto al papel de los españoles durante la Conquista del continente americano y los abusos de la etapa colonial.
"Hay que reconocer que hay un avance en lo que han declarado", ha afirmado Sheinbaum durante su conferencia matutina este lunes. La presidenta también ha confirmado que aprovechará su visita de este fin de semana a Barcelona para mantener una reunión bilateral con Sánchez, aunque por ahora no contempla una cumbre con el rey Felipe VI.
Las palabras de la dirigente mexicana brindan un gesto diplomático después de haber exigido, meses atrás, que España pida disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista. Esta demanda comenzó con su antecesor y mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que formalizó en una carta y que acabó tensando la relación entre ambos gobiernos progresistas.
Frente a aquella posición, la actual presidenta apuesta ahora por una vía más templada y centrada en el intercambio cultural e histórico. "Es importante que sigamos en esta visión [de la historia], que sigamos enviando muchas exposiciones, que vayan antropólogos mexicanos a España a explicar lo que eran las grandes civilizaciones, que se escuche lo que fue la llegada de los españoles", ha señalado.
Cita en Barcelona
El viaje de Sheinbaum a España se enmarca en su participación en el foro de Movilización Progresista Global, que se celebrará en Barcelona los días 17 y 18 de abril, con el objetivo declarado de unificar a los líderes progresistas para hacer frente al avance de gobiernos ultraconservadores afines al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En ese contexto, la visita a Barcelona de la presidenta mexicana supone tanto un acercamiento a España como la reivindicación de México como actor geopolítico en un escenario internacional cada vez más tensionado.
"Consideramos también que es importante que en estos momentos la voz de México y la doctrina de política exterior que representa México tengan una voz", ha subrayado Sheinbaum. Con menos confrontación y más diplomacia, la mandataria busca abrir una nueva etapa en la relación de México con España, escenificando la unión con el resto de gobiernos progresistas presentes en la cita.
Este foro, al que además asistirán Lula da Silva y Gustavo Petro, nació en 2024 y ya tuvo una segunda edición en 2025. En su tercera edición, en Barcelona, se centrará en construir una contranarrativa frente a la ofensiva reaccionaria y reivindicar una respuesta conjunta en defensa de los derechos humanos, las instituciones democráticas y un orden internacional asentado en reglas compartidas.
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