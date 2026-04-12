Trump afirma que el ejército de EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz

El fracaso de la jornada maratoniana de negociaciones entre las delegaciones iraníes y estadounidenses en Islamabad ha vuelto a poner en el centro del conflicto el estrecho de Hormuz. La libre circulación por este paso marítimo, clave para la economía global, ha sido una de las trabas en las negociaciones y, tras la ruptura en las conversaciones, Trump ha anunciado el bloqueo total de Ormuz, esta vez por parte de la armada estadounidense.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en su primera reacción al tras las reuniones de este sábado. Trump ha criticado la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán".

El anuncio del presidente estadounidense abre una nueva brecha en la escalada de tensión del conflicto en Oriente Próximo, con graves consecuencias para la economía, especialmente los mercados energéticos. Hasta ahora, el bloqueo que Irán había impuesto desde el inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra su territorio, y que descabezó el régimen de los ayatolás con la muerte de Ali Jameneí, permitía el paso de buques de países aliados como Iraq, Rusia, China, India o Pakistán.

Antes del conflicto, por Ormuz circulaban unos 130 cargueros al día y el paso marítimo representaba aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo y gas. Sin embargo, entre principios de marzo y abril tan solo se han producido 122 cruces, por parte de 100 buques, según los datos de Lloyd’s List Intelligence que recoge el Wall Street Journal. Este bloqueo ha tenido hasta ahora un grave impacto sobre el precio del petróleo, entre otros recursos, que ha llegado a alcanzar los 140 dólares el barril de entrega inmediata.