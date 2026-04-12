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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Zelenski felicita la Pascua ortodoxa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo a los ciudadanos de su país con ocasión de la Pascua ortodoxa, la quinta que transcurre desde que empezó la guerra, y manifestó el deseo que el año que viene esta festividad central para los cristianos ortodoxos se pueda celebrar en paz. "Ucrania se mantiene firme, resuelta, inquebrantable, a sabiendas de para quién y por qué lo hace. Para que la quinta Pascua en tiempos de guerra se vea seguida por una primera Pascua en paz", dijo en un mensaje grabado junto con su esposa, Olena Zelenska, en la catedral de Santa Sofía de Kiev.
Los reproches de Rusia
El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo al Ejército ucraniano de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego que entró en vigor este sábado, justo después de que Kiev denunciara por su parte que Moscú cometió casi 500 violaciones de la tregua. "En total, entre las 16.00 del 11 de abril (cuando comenzó la tregua) y las 08.00 del día 12 se han registrado 1.971 violaciones del alto el fuego por parte del ejército ucraniano", señala la nota castrense.
Un alto el fuego frágil
Durante la primera jornada de la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin, Rusia ha violado el alto el fuego casi 500 veces, ha afirmado el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "A partir de las 4:00 PM (hora local de Kiev, 13:00 GMT), se han registrado 469 casos de violaciones del alto el fuego", señaló la institución castrense en un parte publicado a última hora del sábado.
Al menos cinco muertos en ataques rusos en territorio ucraniano
Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas como consecuencia de ataques rusos en suelo ucraniano, según han denunciado las autoridades ucranianas. Moscú, por su parte, ha asegurado que hasta cinco personas han resultado heridas en ataques ucranianos durante la tregua de la Pascua ortodoxa anunciada por ambas partes.
Tres personas han muerto por un ataque ruso en Jersón, incluido un conductor de autobús. Un dron FPV atacó su vehículo sobre las 15.30 horas, según ha informado la Fiscalía Regional de Jersón en redes sociales. Las autoridades regionales de Jersón han denunciado bombardeos de aviación, artillería y drones.
Macron desea contribuir a paz "justa y duradera" en Ucrania con una tregua efímera de fondo
El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su deseo de contribuir a una paz "justa y duradera" en Ucrania, donde se ha anunciado un breve alto el fuego con Rusia por la Pascua ortodoxa este fin de semana, tras mantener una conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Macron dijo a su homólogo turco que quiere "contribuir a la búsqueda de una paz justa y duradera" y enfatizó que deberá "ajustarse necesariamente a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y basarse en fuertes garantías de seguridad para Ucrania", explicó en redes sociales tras su intercambio con Erdogan.
El jefe del Estado francés señaló además que ambos dirigentes abordaron los trabajos en curso en el marco de la llamada "coalición de voluntarios", en un contexto marcado por la frágil tregua pascual actualmente en vigor.
Tregua
La tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania entró en vigor esta sábado a las 16.00 hora local (15.00 en horario peninsular español) y, en principio, expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa. Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.
Rusia y Ucrania anuncian el canje de 350 prisioneros
Rusia y Ucrania anunciaron este sábado el canje de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. El anuncio, hecho casi simultáneamente por el ministerio de Defensa de Rusia y por elpresidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se produjo horas antes de que comience la tregua anunciada por las partes beligerantes con ocasión de la Pascua ortodoxa.
Contra la infraestructura petrolera rusa
Ucrania confirmó este sábado el ataque contra una refinería rusa en la región de Krasnodar, e indicó que también ha golpeado con drones unos depósitos de crudo en la ciudad de Tver. Andrí Kovalenko, del gubernamental Centro de Lucha contra la Desinformación, informó en Telegram de que hubo impactos durante la noche en Tver, en Rusia central. "Allí, en particular, hay depósitos de petróleo", escribió.
160 drones rusos
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de la neutraliz 133 de un total de 160 drones que el enemigo lanzó durante la noche, horas antes del comienzo previsto de la tregua anunciada por el Kremlin con motivo de la Pascua ortodoxa.En la noche del 11 de abril, es decir, a partir de las 18:00 horas del 10 de abril hora de Kiev, los rusos lanzaron contra territorio ucraniano 160 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros, según el parte publicado por la Fuerza Aérea en Telegram.
Kiev reivindica un ataque contra infraestructura energética rusa en el mar Caspio
Una operación de las fuerzas especiales de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia en el mar Caspio causó daños este viernes a dos plataformas de perforación de la empresa Lukoil.
Según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram para operaciones especiales, "unidades de ataque en profundidad" lograron "golpear dos plataformas que pertenecen a la compañía rusa Lukoil en el mar Caspio en la noche del 10 de abril".
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