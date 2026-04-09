Hezbolá retoma los ataques contra el norte de Israel después de la mayor agresión israelí contra el Líbano

En la frontera entre el Líbano e Israel, se instala el día de la marmota. Tras la declaración del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, Tel Aviv confirmó que Beirut no está incluido en el acuerdo de tregua y lanzó este miércoles el ataque más brutal de las últimas seis semanas de guerra. El país se sume en un día de duelo nacional por las 254 víctimas mortales de los bombardeos y los hospitals siguen desbordados con los 1.165 heridos, según cifras de la Defensa Civil libanesa. Hezbolá, por su parte, ha retomado los ataques contra el norte de Israel después de detenerlos la noche anterior con el anuncio de la tregua del presidente estadounidense, Donald Trump.

A primera hora del jueves, la milicia libanesa ha anunciado el lanzamiento de cohetes al norte de Israel en el primer ataque desde el acuerdo de alto el fuego de dos semanas. Hezbolá ha afirmado en un comunicado que su ataque fue en respuesta a lo que describió como "violaciones del alto el fuego" israelíes tras los ataques masivos del miércoles, que consistieron en más de un centenar de bombardeos en apenas 10 minutos. "Esta respuesta continuará hasta que cese la agresión israelí-estadounidense contra nuestro país y nuestro pueblo", ha declarado el grupo en un comunicado. Durante la noche del miércoles, el grupo defendió que estos ataques "confirman su derecho natural y legal a resistir a la ocupación y resistir a su agresión" y declaró que fortalecen su determinación para “contener al enemigo frente a la agresión continua”.

En riesgo la tregua con Irán

Durante la madrugada del jueves, Beirut volvió a temblar con un fuerte bombardeo en los suburbios sureños de la capital. En el sur del Líbano, la violencia ha continuado hasta la mañana. Un ataque aéreo israelí ha matado esta mañana a una familia entera en Abbasieh, en el distrito de Tiro, dejando siete muertos y cuatro heridos, según ha dicho el alcalde, Habib Ajami, al periódico libanés L’Orient-Le Jour. En Zrarieh, una aldea al norte del río Litani, varios bombardeos han golpeado el centro del pueblo, matando a seis personas. Sólo durante la jornada del miércoles 68 lugares del sur del Líbano fueron atacados por aviones de combate israelíes, 14 objetivos en otras ciudades fueron alcanzados por drones y 18 aldeas fueron impactadas por fuego de artillería, de acuerdo a las informaciones de este medio.

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La situación en el Líbano pone en riesgo el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos. Teherán, por su parte, afirma que el Líbano está incluido en el acuerdo y considera los bombardeos sin precedentes sobre el país una violación de la tregua. Tel Aviv y Washington, en cambio, defienden que el país de los cedros no es parte del acuerdo y no consideran los ataques como tal. El miércoles el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, insistitó que un alto el fuego en el Líbano es una de las "condiciones esenciales" del plan de diez puntos de Irán que sustenta la tregua. "Si Irán quiere dejar que esta negociación fracase, en un conflicto donde están siendo duramente criticados por el Líbano, un asunto que no les incumbe y que Estados Unidos nunca afirmó que formara parte del alto el fuego, en última instancia, es su decisión; creemos que sería una insensatez, pero es su elección", le respondió el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance.