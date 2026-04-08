Pionyang realiza el tercer lanzamiento de un misil balístico en menos de dos días

El Ejército surcoreano informó este miércoles del lanzamiento de un misil balístico norcoreano no identificado, en la segunda prueba de Pionyang detectada hoy y la tercera en dos días, en una medida que ensombrece el optimismo de Seúl por una mejora en las relaciones intercoreanas.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó alrededor de las 14:30 hora local (07:00 en horario peninsular español) que detectó el lanzamiento de un misil balístico no identificado en dirección al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), sin dar más detalles. La oficina de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, también reportó, en su cuenta de X, el lanzamiento de un misil aparentemente balístico.

Por la mañana, el JCS dijo que detectó varios misiles balísticos de corto alcance disparados este miércoles desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, los cuales volaron unos 240 kilómetros, así como un proyectil lanzado el martes "desde la zona de Pionyang".

Los anuncios del Ejército surcoreano sucedieron después de que el primer viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Jang Kum-chol, minimizara el reciente optimismo de Seúl tras los elogios del liderazgo de Pionyang al presidente surcoreano, Lee Jae-myung. En el comunicado publicado el martes por la noche por la agencia estatal KCNA, Jang también reiteró que Corea del Sur seguirá siendo el "Estado enemigo más hostil" para Pionyang, una calificación que "no puede cambiar con ninguna palabra o conducta".

Seúl había interpretado como una señal positiva un inusual mensaje emitido esta semana por Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, donde dijo que el mandatario consideraba que Lee mostró una actitud "honesta y de mente abierta" al expresar pesar por las incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026. El vicecanciller norcoreano, sin embargo, subrayó que el mensaje de Kim Yo-jong no era conciliador, sino una advertencia para evitar nuevas provocaciones.

Antes de la prueba del martes, el último lanzamiento de misiles balísticos norcoreano se produjo el 14 de marzo en medio de unos ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington.