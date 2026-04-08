Irán declara victoria tras el alto el fuego y asegura controlar a partir de ahora el estrecho de Ormuz

Irán ha celebrado como una victoria el alto el fuego temporal de dos semanas conseguido in extremis durante la noche de este martes. Si no había acuerdo, el presidente de EEUU, Donald Trump, había amenazado con "acabar con una civilización entera", y destruir todo puente y central eléctrica iraní.

Según el plan de cese de las hostilidades, Israel y Washington cesan sus bombardeos inmediatamente contra Irán, que hace lo mismo en sus ataques tanto contra el Estado hebreo como contra los países del Golfo. Caso a parte es la ofensiva israelí en el Líbano: Irán y Pakistán —país mediador junto con Turquía y Egipto— aseguran que el alto el fuego es también efectivo allí. Tel Aviv asegura lo contrario.

"El enemigo, en su cobarde, ilegal y criminal guerra en contra de la nación iraní, ha sufrido una innegable, histórica y aplastante derrota. [...] Irán ha conseguido una victoria enorme, y ha forzado a la criminal EEUU a aceptar su propuesta de diez puntos", ha dicho este miércoles por la mañana el Consejo de Seguridad Nacional iraní, que asegura que según lo acordado, Washington "acepta la continuación del control de Irán del estrecho de Ormuz, el levantamiento de todas las sanciones, la reparación de daños y la aceptación de que la República Islámica siga enriqueciendo uranio".

Según Pakistán, delegaciones de Washington y Teherán se reunirán este viernes en Islamabad para empezar unas negociaciones que deberían llevar —si tienen éxito— a un alto el fuego definitivo en Oriente Medio.

Los 10 puntos demandados por Irán, sin embargo, mantienen posiciones maximalistas, y son difícilmente aceptables por una administración de Trump que ya rechazaba antes de la guerra la posibilidad de que Irán mantenga su programa de enriquecimiento de uranio.

¿Quién declara qué?

"La rendición del enemigo en el campo de batalla será convertida en una victoria política decisiva en las negociaciones, y celebraremos esta hazaña histórica juntos. Si no, entonces continuaremos luchando hasta que nuestras demandas sean cumplidas. Nuestros dedos están en el gatillo", ha declarado el Consejo de Seguridad Nacional iraní, cuya victoria, más que militar, ha sido política y de supervivencia.

Irán ha sido militarmente golpeada durante esta guerra: Israel y EEUU han conseguido, desde el primer momento, asesinar a discreción altos cargos, jefes y líderes tanto de los aparatos de decisión política como militar, incluido el hasta hace tres semanas líder del Consejo de Seguridad Nacional, Alí Larijaní, y el propio líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

La aviación de Tel Aviv y Washington ha sido capaz de volar y dominar sin apenas contestación los cielos iraníes, y ha golpeado cientos de objetivos, tanto militares como civiles, económicos y petrolíferos. Pero ni Trump ni el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, han podido forzar un cambio de régimen en Teherán, ni han destruido el programa nuclear de la República Islámica.

Y es más, tampoco han conseguido forzar que Irán suelte el estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente por Irán al inicio de la guerra a barcos "del enemigo o sus aliados". Con este cierre —por Ormuz reprecircula senta el 20% del total del comercio mundial de crudo y gas— Irán ha conseguido estrangular la economía global, lo que probablemente ha provocado el final del conflicto, de momento.

Ahora, a pesar de que el acuerdo de alto el fuego temporal estipula la reapertura de Ormuz, Teherán asegura mantener el control militar del paso, y espera sacar rédito económico a través de tasas y peajes a todo carguero que quiera cruzar el lugar.