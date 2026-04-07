Irán llama a formar cadenas humanas en centrales eléctricas ante la inminencia de los ataques de EEUU

En la víspera del vencimiento del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, Irán ha llamado el martes a sus jóvenes que formen cadenas humanas durante la tarde y noche en las centrales eléctricas del país persa, en previsión de los ataques a gran escala que deben ocurrir durante la noche de este martes a miércoles.

Trump, este lunes, amenazó con "destruir todo el país en una sola noche, y esa noche puede ser la de mañana" en caso de que Irán no acepte llegar a un acuerdo que sirva para abrir el estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente desde el inicio de la guerra.

"Llamamos a todos a juntarse de la mano: atacar la infraestructura pública es un crimen de guerra", ha dicho el martes el viceministro iraní de Deportes, Alireza Rahimí, quien ha llamado a sus ciudadanos a ponerse en frente de los posibles bombardeos de EEUU e Israel.

Crimen de guerra

"Si no hay un acuerdo, todo puente en Irán será destruido a partir de la medianoche del martes (las 05.00 de la madrugada, hora europea continental). Toda estación eléctrica estará ardiendo, explotando. Nunca más podrán funcionar", declaró Trump este lunes. Atacar instalaciones civiles a propósito es catalogado como un crimen de guerra, según la Convención de Ginebra.

La llegada de la fecha límite apuntada por el multimillonario estadounidense ha hecho escalar las tensiones enormemente en la región, y no solo en Irán: la República Islámica ha amenazado en las últimas horas que cualquier ataque contra sus centrales eléctricas será respondido con ataques en los mismos lugares en los países del Golfo, ya castigados enormemente durante este mes y una semana de conflicto en Oriente Medio.

Pero hay más: Israel, este martes, ha realizado un comunicado -al estilo de los que lleva meses realizando para Gaza o el Líbano- en el que reclama a los ciudadanos iraníes que no usen ningún tren, ni estén cerca de líneas ferroviarias. "Evitad viajar en tren a partir de ahora", ha declarado, en farsi, la cuenta de redes sociales del Ejército israelí, dando a entender que Israel tiene como objetivo cualquier punto ferroviario dentro de territorio persa.

"No hay ninguna justificación para atacar civiles. La ley humanitaria internacional explícitamente estipula que atacar a civiles sin defensa es un crimen de guerra", ha dicho en un comunicado la Media Luna roja iraní, que ha informado de 15 civiles muertos en ataques israelíes y de EEUU durante la madrugada de este martes.

Un acuerdo... ¿imposible?

La hora límite se acerca, y a pesar de que las esperanzas son pocas, Pakistán, Turquía y Egipto -países que llevan semanas intercambiando mensajes entre Washington y Teherán- están intentando conseguir un alto el fuego in extremis que evite la escalada del conflicto, que no solo amenaza la región sino a toda la economía global.

Hasta la fecha, sin embargo, Irán ha rechazado por completo cualquier alto el fuego temporal que no entregue garantías a la República Islámica de no ser atacada de nuevo. La República Islámica, además, pretende mantener el control del estrecho de Ormuz, parcialmente bloqueado por el país persa, que amenaza a todo carguero que intente cruzarlo si previamente no paga una tasa a Irán.

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"El trabajo positivo y productivo de Pakistán para parar la guerra están llegando a un momento crítico y muy sensible. Estad atentos a más", ha dicho en redes sociales este martes Reza Amirí Moghadam, embajador iraní en Islamabad.