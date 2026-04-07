Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump recuerda su ultimátum y subraya que "Irán puede ser arrasado en una noche"

La mediación de Pakistán encara horas "críticas" ante el fin del plazo de EEUU

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó este martes que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una "etapa crítica y sensible", el mismo día en que expira el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán con buena voluntad y buenos oficios para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y sensible”, declaró el diplomático iraní en la red social X.

El mensaje coincide con el plazo fijado por Trump para las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT del miércoles), tras el cual ha amenazado con destruir infraestructuras esenciales en la República Islámica.