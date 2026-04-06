Trump dice que el ultimátum a Irán es "improrrogable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado este lunes el ultimátum que dio el domingo a Irán, cuando en dos mensajes en Truth Social, incluyendo uno con lenguaje burdo exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz, amenazó con una campaña de destrucción de plantas eléctricas y puentes para el martes a las 20.00 horas de Washington (02.00 del miércoles en la España peninsular).

En unas declaraciones a los periodistas en un acto de Pascua en la Casa Blanca un par de horas antes de la rueda de prensa que ha convocado para este lunes, el republicano ha insistido en que ese ultimátum es “improrrogable” y ha dicho que es necesario “para que no haya dudas” sobre su posición.

“Odio hacerlo, pero los estamos aniquilando. No tendrán puentes, ni plantas eléctricas; no tendrán nada”, ha afirmado, dejando caer también que “hay otras cosas que son peores que esas” que podría atacar, sin dar otros detalles. Al ser preguntado sobre la posibilidad de cometer crímenes de guerra con ataques a infraestructuras civiles, se ha defendido replicando: “Lo que es un crimen de guerra es permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear”.

Trump ha dicho que los iraníes “no quieren asumir la derrota” y ha afirmado tener “muchas alternativas”. “Podríamos irnos ahora mismo y les llevaría 15 años reconstruir, pero quiero acabar lo que he empezado”, ha declarado.

Negociaciones

El mandatario ha reconocido que la última propuesta de 10 puntos que Irán ha enviado a través de Pakistán es “un paso muy significativo” pero también ha dicho que “no es suficientemente bueno”.

Sobre la mesa además los mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía habían puesto un plan de alto el fuego de 45 días, y fuentes de la Casa Blanca han asegurado que es “una de las muchas cosas de las que se está hablando” y que Trump “no lo ha validado”.

Oposición interna

Trump enfrenta un rechazo creciente entre la población estadounidense a la guerra, y un descontento palpable por el alza de los precios del combustible en EEUU, y este lunes ha insistido en su teoría de que esa subida es temporal y que se resolverá en cuestión “de un par de meses”.

En un momento ha llegado a declarar que quienes se oponen son “insensatos” pero ha asumido también el sentir popular. “Desafortunadamente, el pueblo estadounidense quiere que volvamos a casa. Si fuera por mí”, ha añadido, “tomaría el petróleo, me lo quedaría, haría mucho dinero”, poniendo de nuevo el ejemplo de los acuerdos alcanzados con Delcy Rodríguez respecto al petróleo de Venezuela después de que EEUU entrara al país y capturara y sacara del poder a Nicolás Maduro.

Ha insistido igualmente en que Irán ha sido diezmado militarmente y ha dicho que aunque aún tienen “algunos misiles y drones, esencialmente no tienen capacidades militares, no pueden luchar en respuesta”. En ese contexto ha minimizado el derribo el viernes de un avión militar F-15E de EEUU, diciendo que fue “un golpe de suerte”. Los iraníes también alcanzaron otro avión de guerra que cayó en el estrecho de Ormuz y a helicópteros que participaron en la misión de rescate de los pilotos.

“Los iraníes quieren escuchar bombas”

Trump ha asegurado que el pueblo iraní ansía la intervención militar de EEUU e Israel diciendo: “quieren oír bombas porque quieren ser libres”. Además, ha vaticinado que los ciudadanos se enfrentarán al régimen “en cuanto sepan que no les van a disparar y tan pronto como puedan conseguir armas”. “Si las tuvieran, Irán se rendiría en dos segundos”, ha declarado.

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Ante los periodistas ha confirmado que Washington intentó distribuir armas entre la población iraní pero ha explicado que “el grupo que se suponía que tenía que repartirlas (…) se las quedó”. No ha explicado quiénes eran esos intermediarios, pero se ha confesado “muy molesto con cierto grupo de gente” y ha asegurado que "van a pagar un precio muy caro por ello”.