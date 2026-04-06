Los mediadores entre Irán y EEUU proponen un plan de alto el fuego para reabrir el estrecho de Ormuz

Pakistán, Egipto y Turquía, los países que en las últimas semanas han intentado mediar entre Estados Unidos e Irán, han enviado este lunes de madrugada un plan de alto el fuego inmediato en la guerra actual en el país persa, arrancada el 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Según la propuesta, todas las partes se tienen que comprometer este lunes —Pakistán subraya que tiene que ser este lunes sin excepción— a un alto el fuego temporal de 45 días, para empezar a negociar la apertura del estrecho de Ormuz y un acuerdo de cese de las hostilidades definitivo.

Las prisas para llegar a una entente son a causa del ultimátum lanzado este sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump. El republicao dio hasta este martes a Irán para llegar a un acuerdo. Si no, amenazó el multimillonario, EEUU destruirá "todas las estaciones eléctricas y puentes en el país persa". "De vuelta a la edad de piedra", advirtió el controvertido secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Hemos recibido y estamos revisando la propuesta de Pakistán. Pero no aceptaremos fechas límite ni ninguna presión para tomar una decisión. No abriremos Ormuz a cambio tan solo de un alto el fuego temporal", ha dicho este lunes por la mañana a la agencia Reuters una fuente dentro del Gobierno iraní.

Hasta la fecha, Teherán ha rechazado públicamente cualquier tipo de negociación para pausar el actual conflicto, ante el miedo del régimen de que un parón temporal signifique, dentro de unos meses, el reinicio de la guerra.

Los precedentes son claros: Israel y EEUU ya atacaron a Irán —y descabezaron a la cúpula militar persa— en junio de 2025, en la guerra de 12 días. Desde entonces, Teherán centró sus esfuerzos en crear un sistema militar básicamente horizontal, en el que la muerte de los líderes castrenses no destruya la capacidad del país persa de combatir ni atacar a sus rivales y vecinos en el Golfo.

Bajar las armas (nucleares)

Durante toda la guerra, tanto Washington como Israel han cambiado de objetivo varias veces. Tanto Trump como el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se han contradicho en varias ocasiones asegurando primero que su objetivo es el cambio de régimen para decir después que, en realidad, lo que buscan Washington y Tel Aviv es evitar por cualquier medio que la República Islámica desarrolle la bomba atómica.

Más tarde, Trump ha llegado a afirmar que el cambio de régimen se ha conseguido, que los nombres y apellidos de los líderes actuales de Irán son diferentes a los de antes, a pesar de que los altos cargos actuales de la República Islámica son mucho más radicales y ultraconservadores que los que mandaban hace un mes.

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La propuesta de este lunes de Pakistán, Turquía y Egipto no incluye nada sobre los aspectos nucleares del conflicto, ni aclara el futuro del uranio enriquecido que actualmente posee y esconde el régimen. Pero sí estipula que un acuerdo final deberá incluir la garantía de que Irán no desarrolle el arma nuclear. A cambio de ello, EEUU debería rebajar parcial o totalmente las sanciones económicas contra Teherán, y entregar los activos iraníes en el extranjero, congelados durante la última década.