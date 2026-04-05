Irán multiplica sus ataques contra desalinizadoras y estaciones energéticas en el Golfo mientras EEUU asegura haber completado el rescate de su segundo piloto

Irán ha confirmado haber atacado estaciones petroquímicas, energéticas y desalinizadoras en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, en una nueva escalada en este conflicto, arrancado el 28 de febrero y que se asoma al vacío y lo desconocido este lunes, cuando termina el tiempo de 48 horas dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este sábado por la noche.

Si Irán no abre el estrecho de Ormuz para este lunes por la noche, aseguró Trump, EEUU bombardeará con todo las instalaciones eléctricas civiles de Irán. "De vuelta a la edad de piedra", vaticinó esta semana el controvertido secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Al tiempo que recordaba este domingo el ultimátum contra Irán, Trump aseguró también que existían “buenas probabilidades” de alcanzar un acuerdo con Teherán el lunes, en una entrevista telefónica con un periodista de Fox News. “El punto importante es que no tendrán un arma nuclear. Ni siquiera están negociando sobre esa cuestión, es tan fácil. Ya se ha concedido. La mayoría de los temas ya se han concedido”, afirmó el presidente estadounidense.

Respuesta de Irán

Cualquier ataque contra infraestructura civil energética —tanto los que realiza Irán contra los países del Golfo como los de EEUU e Israel, evidentemente— son ilegales según el derecho internacional, y pueden catalogar como crímenes de guerra.

"Si EEUU persiste con sus ataques contra objetivos civiles, entonces nosotros seguiremos teniendo como objetivo sus intereses económicos", ha dicho este domingo la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica, en un comunicado, en el que han aceptado los ataques contra Baréin, Kuwait y Emiratos.

Restos del caza estadounidense F-15E derribado en Irán / Agencia Tasnim / EFE

Para estos países —Emiratos y Arabia Saudí están cada vez más cerca de intervenir en la guerra en contra de Irán—, los ataques contra sus desalinizadoras son vistos especialmente como un riesgo enorme: la gran parte del agua potable de estos países desérticos proviene de estas estaciones. Su inutilización, sumado al cierre estrecho de Ormuzy la llegada de agua a través de cargueros imposible, pondría a la región al límite.

Búsqueda y captura

"El martes será el día de la planta energética, el día del puente, todo en uno en Irán. ¡No habrán visto nada como eso! Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o viviréis el infierno. Estad atentos. Alabado sea Allah", ha dicho Trump este domingo en redes sociales, donde ha confirmado también —si es que de una publicación del presidente estadounidense se puede extraer una confirmación— el rescate del segundo piloto estrellado en Irán este viernes.

EEUU aseguró haber rescatado el primero durante el sábado, y Irán montó un contingente de búsqueda y captura para el segundo, rescatado supuestamente con una operación de las fuerzas especiales de Washington.

"Hemos rescatado al muy valiente oficial del caza F-15, seriamente herido, desde las profundidades de las montañas de Irán. El Ejército iraní estaba buscando, con mucha gente, y se habían acercado. Este tipo de operaciones pasan poco por el peligro que tienen. [...] ¡Pero ha sido una exhibición de talento y valentía!", ha dicho el multimillonario estadounidense.

Irán, sin embargo, ha asegurado que la operación de rescate estadounidense ha fracasado —sin aportar pruebas al respecto—, y ha dicho haber derribado dos aviones de transporte C-130, además de dos helicópteros Black Hawk. No ha habido confirmación al respecto.