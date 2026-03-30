Estados Unidos responde a España que no necesita su ayuda tras el cierre del espacio aéreo a los aviones que participan en la guerra de Irán

La Casa Blanca respondió este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más", declaró a EFE un funcionario de la Administración de Donald Trump.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el inicio de la guerra prohibió el uso de las bases militares de Rota y Morón, ha ordenado también el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar, según publicó este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

Esta prohibición no afecta a los vuelos comerciales, precisaron a EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire, solo a las operaciones aéreas militares.

Posteriormente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró aque el Gobierno comunicó "clarísimamente" a EE.UU. desde el inicio de la operación militar que España no autorizaba el uso de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la guerra.

España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta", incidió Robles.

Tensión entre ambos gobiernos

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con Estados Unidos, regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones.

Trump llegó a calificar a España como un socio "terrible" y amenazó incluso con cortar todo el comercio con el país e imponerle un embargo, pese a que la política comercial española está integrada y regulada en el marco de la Unión Europea (UE).