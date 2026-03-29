Oriente Próximo
Netanyahu dice que ha ordenado ocupar más territorio en el sur del Líbano
La operación de Tel Aviv en el Líbano ha causado ya más de 1.100 muertes de civiles y más de un millón de personas han sido desplazadas
EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo haber "ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.
"He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", añadió Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país, zona fronteriza con el Líbano.
"No aceptaremos la realidad de una amenaza constante para nuestras comunidades y ciudadanos", con tinúa Netanyahu en una declaración compartida a través de sus redes sociales.
La operación de Tel Aviv en el Líbano ha causado ya más de 1.100 muertes de civiles y más de un millón de personas han sido desplazadas. Entre los fallecidos, una ataque israelí asesinó a tres periodistas y nueve paramédicos en las últimas horas.
- El tercer carril de la TF-5 incluirá tanques de tormentas, una solución pionera en Canarias para gestionar el agua de la lluvia
- La Línea 1 del tranvía de Tenerife funcionará sin interrupción durante la Semana Santa
- La Aemet pronostica subida de temperaturas, heladas en cumbres y viento fuerte este sábado en Tenerife
- Detenido por apuñalar en el cuello a otro varón en Güímar
- Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: 'Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría
- Grave accidente en la autopista del sur de Tenerife: un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante
- Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso
- La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios