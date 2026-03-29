Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca territorio ucraniano con un misil hipersónico Kinzhal y 442 drones

Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania un misil hipersónico Kinzhal y 442 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 380, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de 16 drones en siete localizaciones, así como la caída de fragmentos en catorce.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron el misil Kinzhal desde el espacio aéreo de la región rusa de Riazán, además de 442 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 300 de los drones lanzados desde las 18.00 horas del sábado (17.00 GMT) y durante la noche eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.