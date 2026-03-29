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GUERRA

Estados Unidos tiene más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, según el New York Times

El presidente del Parlamento iraní afirma que Estados Unidos planea un ataque terrestre, a pesar de las negociaciones, mientras Washington pospone hasta el 6 de abril el ultimátum a Teherán.

Trump sigue enviando efectivos a Oriente Medio.

Trump sigue enviando efectivos a Oriente Medio.

EFE

Washington

El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual, tras un mes del inicio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó este domingo el diario The New York Times.

El despliegue de 2.500 marines y otros 2.500 efectivos de la Marina estadounidenses esta semana elevó la cantidad de tropas en la región, destacó una fuente militar al rotativo neoyorquino.

Washington mantiene habitualmente alrededor de 40.000 militares en la región, de acuerdo con el rotativo. Estos están distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Esta cifra se conoce un día después de que el diario The Washington Post informara que el Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que puede durar semanas.

La posible operación terrestre no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario.

La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Irán alerta sobre un ataque terrestre

Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre, por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Noticias relacionadas y más

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

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