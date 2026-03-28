Ucrania firma acuerdos de defensa antidrones con Emiratos, Qatar y Arabia Saudí

Ucrania firmó este sábado acuerdos de seguridad con Emiratos Árabes Unidos y Qatar por los que Kiev se compromete a prestar asesoramiento en la lucha contra los drones iraníes que golpean su territorio desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace ahora un mes. Los acuerdos fueron anunciados por el presidente Volodimir Zelenski durante la gira que mantiene por los países del golfo Pérsico y se suman al que firmó la víspera con Arabia Saudí.

El convenio de cooperación con Doha fue rubricado por los respectivos jefes del Estado Mayor de Ucrania y Qatar, Andri Hnatov y Jassim bin Mohamed al Mannai, durante la visita del presidente ucraniano al país. "El acuerdo contempla la colaboración en el ámbito tecnológico, el desarrollo de proyectos conjuntos, las inversiones en Defensa y el intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados", afirmó el Ministerio de Defensa qatarí en un comunicado.

Paralelamente, Zelenski fue recibido por el emir Tamim bin Hamad al Thani, con el que mantuvo un encuentro en el palacio real de Lusail para abordar la guerra de Irán y el modo en que Qatar puede aprovechar la experiencia en la lucha contra los drones rusos en la guerra de Ucrania. "El presidente ucraniano reiteró la solidaridad de su país con Qatar, condenando la agresión iraní y reafirmando el apoyo de Ucrania a las medidas adoptadas por Qatar para proteger su soberanía, seguridad y la de sus ciudadanos", manifestó el Gobierno qatarí en su recuento de la reunión.

Ambos dirigentes han expresado su alarma "sobre las repercusiones de la continua escalada en la seguridad regional e internacional, haciendo hincapié en la importancia de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones y contener la situación actual”.

Durante la jornada, el Ejército iraní aseguró haber atacado un almacén de sistemas ucranianos antidrones en Emiratos Árabes, aunque la cancillería ucraniana lo desmintió.

Apoyo financiero a Kiev

Zelenski está aprovechando la experiencia de su país en la guerra antidrones, acumulada durante cuatro años de defensa contra los ataques aéreos rusos, para atraer apoyo y financiación extranjera. El líder ucraniano está encontrando amplias oportunidades en una región sumida en la guerra con Irán, donde Teherán ha cerrado 'de facto' el estratégico estrecho de Ormuz y bombardea la región del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

"La protección debe ser suficiente para todos. Por eso estamos abiertos a un trabajo conjunto que, en una perspectiva estratégica, fortalecerá sin duda a nuestros pueblos y la protección de la vida en nuestros países", declaró Zelenski el sábado. Ucrania afirma disponer de las defensas antidrones más eficaces del mundo. Kiev ha propuesto intercambiar sus interceptores de drones por misiles de defensa antiaéreos --mucho más costosos -- que los países del Golfo utilizan para derribar drones iraníes.

"Estamos dispuestos a apoyar la protección de quienes nos ayudan a defender nuestra independencia", dijo Zelenski la víspera durante su visita a Riad, donde discutió con las autoridades saudíes "los elementos clave necesarios para fortalecer las capacidades de defensa aérea de Arabia Saudí”.

Sistemas de defensa aérea

La guerra con Irán ha desatado una intensa actividad de compra de sistemas de defensa aérea en todo el mundo. Expertos de Bloomberg confirman que los más perseguidos son los sistemas surcoreanos fabricados por Hanwha Aerospace y LIG Nex1 para reforzar las defensas antimisiles en Oriente Próximo. El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró esta semana ante una comisión parlamentaria que su país está enviando sistemas de corto alcance a los países del Golfo, incluyendo Kuwait y Arabia Saudí, para ayudar a contrarrestar los ataques iraníes.

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La estrategia de defensa antidrones de Ucrania se considera una forma mucho más económica de defenderse de los ataques iraníes, incluidos los de los drones Shahed, que expusieron las vulnerabilidades de las defensas aéreas de Arabia Saudí y obligaron a reforzar la protección de activos energéticos críticos.