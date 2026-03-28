Reino Unido
Decenas de miles de personas protestan en Londres contra la extrema derecha
La marcha convocada por 'Together Alliance' y el colectivo propalestino 'Palestina Coalition' ha reunido a políticos, sindicatos y figuras del mundo del espectáculo
Redacción
Las calles del centro de Londres se han llenado este sábado de manifestantes en una multitudinaria marcha contra la extrema derecha. La protesta, convocada por ‘Together Alliance’, una plataforma que agrupa a organizaciones culturales y civiles, ha arrancado en la céntrica Park Lane y ha confluido en Piccadilly con otra movilización liderada por el colectivo propalestino ‘Palestina Coalition’. Según los organizadores, la concentración ha reunido a cerca de medio millón de personas, mientras que la Policía Metropolitana de Londres rebaja la cifra a unos 50.000 asistentes.
Desde representantes políticos hasta sindicatos y figuras destacadas de la comedia, la música y el cine, la izquierda británica ha salido en masa a la calle como muestra de oposición a la extrema derecha que también ha protagonizado protestas masivas en la ciudad. Entre los asistentes políticos ha destacado la presencia del exlíder laborista, Jeremy Corbyn, y del dirigente del Partido Verde, Zack Polanski.
Hasta el momento, 18 personas han sido detenidas frente a la sede de la Policia Metropolitana de Londres por protestar en apoyo a Palestine Action, organización que el Gobierno laborista clasificó como grupo terrorista en julio de 2025 tras llevar a cabo actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea británica.
Auge de la extrema derecha
La última gran manifestación que tuvo lugar en la capital británica concentró a más de 100.000 personas bajo el lema de 'Unir el Reino'. La movilización, convocada por el líder ultra Tommy Robinson, fue una muestra del músculo de la extrema derecha, en una protesta que giró en torno ala inmigración ilegal.
En las encuestas, el partido de Nigel Farage, Reform UK, lidera la intención de voto con un 28%, frente al 21% que obtendría el Partido Laborista del actual primer ministro, Keir Starmer, y seguido del Partido Conservador y los Verdes con un 17%.
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