Sima Shine, analista y ex Mossad: "Sin una solución al uranio enriquecido, no se puede dar la guerra por terminada"

Sima Shine es una de las mayores expertas israelíes en Irán. Fue jefa de la División de Investigación y Evaluación del Mossad entre 2003 y 2007, cargo desde el que tenía una visión de conjunto y con información privilegiada del régimen de los ayatolás. Encabezó diálogos de seguridad e inteligencia con interlocutores de otros países y participó en reuniones político-militares con responsables de la toma de decisiones. Tras dejar la agencia de inteligencia israelí, fue subdirectora de Asuntos Estratégicos en el Consejo de Seguridad Nacional de Israel, entre 2008 y 2009. Después, entre 2009 y 2016, fue la responsable del dosier iraní en en el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Ahora, es investigadora principal en el Institute for National Security Studies (INSS), donde ha dirigido el programa de investigación sobre Irán y el llamado Eje Chií.

Shine atiende por teléfono a EL PERIÓDICO desde Tel Aviv para hablar sobre los posibles escenarios de la guerra que su país y Estados Unidos lanzaron contra Irán el pasado 28 de febrero.

¿Cómo ve la guerra, al entrar en su cuarta semana?

Irán ha sufrido una destrucción enorme en sus instalaciones militares, en su infraestructura militar-industrial, en la producción de misiles, UAV [drones] y en el ámbito nuclear. Sus capacidades militares han sido mermadas de forma dramática. Las bases de la Guardia Revolucionaria han resultado severamente dañadas.

¿Es eso suficiente para que Irán decida cambiar sus exigencias y su posición?

No lo parece. Tiene una lista de exigencias para Estados Unidos que empieza por compensaciones por los daños, algo que, por supuesto, no va a ocurrir. También quieren garantías de que no volverán a ser atacados y mantener el derecho a enriquecer uranio.

"Militarmente, Irán no está ganando"

¿Puede Irán aceptar de hecho una pausa sin renunciar a ese derecho?

Puede que, dado el nivel de destrucción y el hecho de que ahora no pueden enriquecer, admitan que no están enriqueciendo. Pero eso no significa que vayan a renunciar a ese derecho en el futuro.

Entonces, ¿hay margen real para un acuerdo?

Ambas partes quieren un acuerdo, igual que lo querían antes de la guerra, pero el problema sigue estando en las posiciones de ambos lados. No sabemos si Trump cree que ahora puede lograr un buen acuerdo o si esto es un paso táctico para legitimar una siguiente acción militar si Irán no modifica un poco sus exigencias. Ahora mismo hay muchas más preguntas que respuestas.

Manifestantes ondean banderas iraníes mientras en una manifestación en apoyo del nuevo líder supremo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán. / Iranian Supreme Leader's Office/ DPA

En ese contexto, ¿invadir la isla de Jarg sería una opción razonable y viable para estrangular al régimen iraní?

Es una de las cartas que los estadounidenses están usando frente a Irán, pero es muy difícil valorarlo. Está muy cerca de la costa iraní. No es imposible, pero no se trata solo de tomar la isla, sino de mantenerla y de disponer de toda la logística necesaria para quedarse allí. Parece una decisión muy difícil.

¿Por qué se está hablando tanto de esa posibilidad?

Supongo que Trump intenta mostrar que tiene cartas con las que jugar. Por eso también atacó todas las instalaciones militares de la isla. Quería decirle a Irán: puedo hacerlo. Gran parte del petróleo pasa por esa isla, y eso lo complica todo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del Estrecho de Ormuz.

Trump llegó a plantear incluso una supervisión conjunta del estrecho de Ormuz. ¿Qué le parece?

Me parece completamente inaceptable. Es una vía marítima internacional, no algo que deban controlar Washington y Teherán. Pero hay tantas ideas circulando que es difícil juzgar qué es posible. Trump ha llegado a un punto en el que, sin la reapertura de Ormuz, detener la guerra sería un fracaso para él. Por eso está poniendo tanto esfuerzo en ello.

¿Quién está ganando la guerra?

Depende de cómo entiendas la palabra ganar. Desde el punto de vista militar, no hay duda de que Estados Unidos e Israel están ganando, porque una gran parte de la infraestructura y las capacidades militares iraníes ha sido destruida. Pero eso puede reconstruirse si tienen dinero, recursos y conocimiento.También vi informaciones según las cuales habrían sido destruidos 120 barcos distintos, así que el daño es enorme. Militarmente, Irán no está ganando.

El brent cae un 3 % y cotiza en los 101 dólares ante una posible tregua en Irán / .

Sin embargo, desde dentro de Irán, ¿puede venderse otra lectura?

Sí. Desde el punto de vista iraní, el simple hecho de que el régimen haya sobrevivido, siga controlando el Estado y esté negociando, si es que negocia con Estados Unidos, ya es un éxito y una victoria. Ellos creen, y lo han dicho, que la guerra buscaba un cambio de régimen. Como eso ha fracasado, para ellos esa es la victoria. Cuesta entender esa lógica en Occidente, pero así piensan. Aunque hayan sufrido una destrucción enorme y una situación muy dura, salir de la guerra todavía en el poder ya es, para ellos, una victoria.

Sobre los dirigentes iraníes, ¿matar a Larijaní fue una decisión inteligente? Algunos dicen que quizá era alguien con quien todavía se podía hablar o negociar.

Sí, lo he oído. Pero Larijaní era ambas cosas.

¿En qué sentido?

Por un lado, cuando era presidente del Parlamento en 2015, apoyó a Rouhani en el JCPOA, en el acuerdo nuclear [de 2015]. Por otro, fue responsable, en enero del año pasado, de la represión contra la población y de la muerte de tanta gente. No era solo un pragmático; también era muy radical cuando se trataba del régimen y de cómo responder a cualquier amenaza contra él. No sé si habría sido un mejor negociador.

En el fondo, ¿sirve de algo eliminar a figuras así?

Existe desde hace años un debate sobre si la eliminación de determinadas figuras contribuye o no a la causa. Mi respuesta es mixta: a veces sí ayuda, porque la figura es importante, y a veces no cambia nada.

TEHERÁN, 13/03/2026.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, participa en una manifestación por el Día de Al Quds, que se hace cada año el último viernes de Ramadán -mes sagrado del Islam-, en Teherán. EFE/ @alilarijani_ir - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - / .

Después de tantos años de asesinatos, bombardeos y violencia continuada, ¿de verdad se puede lograr algo por la fuerza militar?

Yo no apoyé la decisión de Trump de abandonar el acuerdo porque no veía una alternativa.

¿Y qué produjo esa salida del acuerdo?

Una vez que los iraníes también empezaron a apartarse del acuerdo, a enriquecer al 60% y a avanzar, llegaron al punto en que, en mayo del año anterior, tenían material suficiente para más de diez artefactos. Ese es el resultado de la salida de Trump del acuerdo.

¿Crees que el acuerdo original aún podía haber servido?

No sabemos qué habría pasado si hubiera seguido en vigor, pero siempre dije que era un primer paso importante para hacer retroceder el programa y que, después de cinco o seis años, ambas partes tendrían que haber vuelto a negociar para prolongarlo, porque 15 años era muy poco. Pero las personalidades y las decisiones personales cuentan, y Trump llegó y cambió toda la situación.

Usted trabajó en el Mossad. Sin pedirle que revele inteligencia, ¿cuál es su conclusión? ¿Va a intentar realmente el régimen conseguir una bomba?

Sí, creo que, desde el punto de vista de la voluntad, esta guerra y también la anterior entre Israel e Irán animaron a mucha gente a pensar que solo una capacidad nuclear servirá para disuadir y proteger al régimen.

¿Eso significa que Irán ya quería la bomba antes de esta guerra?

Si miramos atrás, sí quería esa capacidad. En 2018, Israel, el Mossad --yo ya no estaba allí--, obtuvo parte del archivo del programa nuclear iraní y se podía ver en esos documentos que Irán quería ser capaz de tener bombas nucleares; no bombas sucias, sino bombas nucleares.

¿Querer poder tenerla equivale a decidir fabricarla?

No necesariamente. Podían quedarse en el umbral y decidir no fabricar una bomba real, sino permanecer ahí. Hoy no podemos afirmarlo con certeza.

¿Qué sí sabemos con seguridad?

Sabemos por los documentos que querían las bombas. Sabemos que, el 25 de mayo, estaban muy cerca de una decisión política para tener una bomba. Si hubieran decidido dar ese paso, estaban también muy cerca desde el punto de vista técnico. Eso no significa que fueran a hacerlo necesariamente, pero el potencial estaba ahí para una decisión política en ese sentido.

¿Fue esa una de las razones del ataque israelí?

Creo que sí, que fue parte de la razón por la que Israel decidió atacar el 25 de junio.

Imagen de satélite del complejo nuclear de Fordow, en Irán. / MAXAR TECHNOLOGIES / EFE

Si ahora hubiera negociaciones, ¿qué tenrían que abordar?

Dos cuestiones: el material que todavía queda en los lugares destruidos y el enriquecimiento en el futuro.

¿Puede haber acuerdo sin resolver el material enriquecido al 60%?

No. No veo la guerra terminada sin una decisión sobre qué ocurre con ese material. O se saca del país o se diluye en Irán bajo inspección del OIEA. Sin una solución para ese material, no veo terminada la guerra.

¿Podría Israel seguir atacando aunque Estados Unidos detuviera la campaña?

No lo creo. Los dos países empezaron juntos y estoy segura de que, una vez que Trump decida parar, Israel también tendrá que parar.

En términos de política interna, Israel tiene elecciones en octubre. ¿Esta guerra fortalece o debilita al Gobierno israelí?

Tenemos encuestas prácticamente cada semana o cada dos semanas en distintas televisiones y periódicos, y no ha habido grandes cambios por la guerra. Tampoco los hubo el año pasado, después de la guerra con Irán.

¿Y qué dicen esas encuestas?

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