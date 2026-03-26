Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

China pide "aprovechar las oportunidades para la paz" y apela a "unas conversaciones sinceras" entre EEUU e Irán

El Gobierno de China ha pedido este jueves "aprovechar las oportunidades para la paz" y ha apelado a unas "conversaciones sinceras" entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

"La prioridad urgente ahora es promover unas conversaciones de paz y aprovechar las oportunidades para la paz y trabajar para poner fin a los combates", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones".

"Todas las partes deben avanzar en la misma dirección y crear condiciones para lanzar unas conversaciones de paz realmente significativas y sinceras", ha sostenido, antes de reseñar que China "está preparada para seguir jugando un papel constructivo a tal fin".