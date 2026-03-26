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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"
Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
China pide "aprovechar las oportunidades para la paz" y apela a "unas conversaciones sinceras" entre EEUU e Irán
El Gobierno de China ha pedido este jueves "aprovechar las oportunidades para la paz" y ha apelado a unas "conversaciones sinceras" entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
"La prioridad urgente ahora es promover unas conversaciones de paz y aprovechar las oportunidades para la paz y trabajar para poner fin a los combates", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones".
"Todas las partes deben avanzar en la misma dirección y crear condiciones para lanzar unas conversaciones de paz realmente significativas y sinceras", ha sostenido, antes de reseñar que China "está preparada para seguir jugando un papel constructivo a tal fin".
Al menos dos muertos y tres heridos en Emiratos Árabes por la metralla de un misil iraní
Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la metralla de un misil balístico iraní que cayó en una carretera de Abu Dabi, la capital de ese país árabe del golfo Pérsico, según un comunicado oficial.
Las defensas antiaéreas emiratíes consiguieron "interceptar con éxito un misil balístico cuya metalla cayó en la carretera Sueihan (en el centro de la ciudad). El incidente causó la muerte de dos personas aún no identificadas y heridas a otras tres, además de daños en varios vehículos", informó la Oficina de Prensa de Abu Dabi en un comunicado difundido en su cuenta en X.
La nota no dio a conocer más detalles sobre el incidente o el objetivo del nuevo ataque iraní, si bien numerosas instalaciones civiles y económicas tanto en EAU como en otros vecinos árabes de Irán en el Golfo han sido blanco de ataques con cientos de drones y misiles iraníes desde el inicio de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero.
El precio del petróleo sube hasta los 114 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 2,5% en torno a las 8.00 horas de este jueves y se movía por encima de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.
La subida del precio del petróleo en la apertura de este jueves se debe a las señales contradictorias que están recibiendo los mercados sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel.
Irán prepara la ley para cobrar peaje por Ormuz mientras siguen los ataques cruzados
El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.
"Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje", dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim.
La fuente indicó que se está elaborado un proyecto de ley para "cobrar una tasa por proporcionar seguridad a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz".
Trump dice que Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" y que también temen ser "asesinados" por Estados Unidos. Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.
Hizbulá informa de intensos choques con Israel y reivindica la destrucción de ocho tanques
El grupo chií Hizbulá aseguró este miércoles que se encuentra en medio de intensos enfrentamientos con el Ejército israelí en Taybeh, en el sur del Líbano, uno de los principales puntos de confrontación entre las partes y donde dice haber destruido ocho de sus tanques. Según un comunicado emitido por el movimiento, sus combatientes pudieron destruir al menos ocho tanques israelíes en esa localidad cercana a la frontera de facto, posteriormente, también estallaron enfrentamientos en las inmediaciones del pueblo meridional de Al Qantara. "Después de que una fuerza blindada del Ejército israelí enemigo avanzara desde la localidad de Taybeh hacia la entrada de la localidad de Al Qantara, los combatientes de la Resistencia Islámica se enfrentaron con ella (...) y atacaron con misiles desde poca distancia una excavadora D9", afirmó Hizbulá en otra nota. Como parte de los choques en esa segunda ubicación, también atacaron al menos otros dos tanques.
La Casa Blanca busca una reunión entre JD Vance e Irán en Pakistán, según la CNN
La Casa Blanca trabaja para celebrar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y representantes de Irán para negociar el fin de la guerra, informó este miércoles la CNN. Dos altos cargos de la Administración explicaron a la cadena que la fecha del viaje, el lugar y los posibles asistentes aún no se han concretado.El Gobierno de Pakistán se ha ofrecido como mediador en el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner lideran las negociaciones con Irán para terminar el conflicto.
La portavoz de Trump advierte a Irán: “El presidente no echa faroles y está preparado para desatar el infierno”
En medio de la bruma que rodea a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el plan de 15 puntos que Donald Trump ha presentado a Teherán para ese diálogo, la Casa Blanca ha lanzado este miércoles un mensaje doble en el que se combina una apuesta por la diplomacia y la amenaza de “desatar el infierno”. Ha sido Karoline Leavitt, secretaria de prensa del republicano, quien lo ha expuesto en su rueda de prensa diaria. Tras describir en términos triunfales los éxitos de la operación “Furia épica”, la portavoz ha dicho: “La preferencia del presidente siempre es la paz", ha declarado con palabras que chocan con la realidad del segundo mandato del republicano. No necesita haber más muerte y destrucción. Pero si Irán no acepta la realidad de este momento, si no entienden que han sido derrotados militarmente, el presidente Trump asegurará que son golpeados con más fuerza que nunca antes. El presidente no echa faroles y está preparado para desatar el infierno”.
La Casa Blanca dice que las conversaciones con Irán continúan y siguen siendo "productivas"
La Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán continúan y que siguen siendo "productivas" después de que Teherán dijera hoy que ha rechazado una propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra. "No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa al ser pregunta por el estado del diálogo tras el anuncio de la república islámica. Por otra parte, Leavitt aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.
El presidente de Irán amenaza con una "inestabilidad" que "afectará a todos los países" por la "indiferencia" sobre la guerra de Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, le trasladó ayer a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que "cualquier indiferencia" ante las agresiones que cometen Estados Unidos e Israel en su territorio supondrá una "inestabilidad" que "afectará a todos los países", según informó este miércoles su oficina. Pezeshkian criticó la postura de algunos países europeos y algunos funcionarios de la UE frente a la guerra en Irán, alegando que "cualquier indiferencia, apaciguamiento o cooperación con la agresión y la ilegalidad provocará inestabilidad en los pilares jurídicos y las normas internacionales, y sus consecuencias afectarán a todos los países".
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