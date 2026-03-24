Sentencia
Un jurado de EEUU condena a Meta a pagar 375 millones de dólares por ocultar explotación infantil en sus redes
Un tribunal de Nuevo México determina que la compañía violó las normas del estado relativas a los riesgos para los menores
El veredicto considera probado que Meta disponía de información sobre los riesgos, pero no adoptó medidas ni informó de forma transparente
EFE
Un jurado de Nuevo México (EEUU) determinó este martes que la empresa tecnológica Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.
Después de siete semanas de juicio, un jurado de Santa Fe Nuevo México argumentó que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al haber ocultado peligros para menores de edad que utilicen sus plataformas.
Al conocer la resolución un portavoz de Meta dijo a medios locales que discrepan con el veredicto y que apelaran a la orden que les obliga a indemnizar al estado con 375 millones de dólares.
En el proceso, la Fiscalía estatal presentó como evidencia una operación encubierta en la que creó perfiles de menores de edad en Instagram y Facebook, a través de los cuales recibió en poco tiempo contactos de adultos con contenido sexual.
Según los fiscales, estos resultados evidenciaron fallos en los sistemas de protección de la compañía y la facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores.
El jurado también consideró probado que Meta disponía de información interna sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en la seguridad y salud de los menores, pero no adoptó medidas suficientes ni informó de forma transparente a los usuarios.
El caso se centró en el diseño y funcionamiento de las plataformas, al concluir que la empresa priorizó el crecimiento y la interacción de usuarios sobre la implementación de salvaguardas eficaces.
El caso en Nuevo México se produce en medio de una creciente presión judicial y regulatoria contra las grandes tecnológicas en Estados Unidos por el impacto de sus plataformas en menores de edad.
En paralelo, un jurado federal en California delibera en un proceso similar contra Meta y YouTube, centrado en si las empresas deben responder por daños relacionados con la seguridad infantil en sus plataformas.
Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EEUU.
- Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
- El Cabildo de Tenerife busca administrativos, titulados superiores, peones y conductores
- Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
- Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
- El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se retrasa dos semanas: comenzará el 22 de enero y la fiesta en la calle será del 19 al 28 de febrero
- Santa Cruz pide extremar las precauciones ante la posible llegada de un frente lluvioso de Therese en las próximas horas
- Mérida, primera ventana hacia un posible ascenso matemático del CD Tenerife