Tulsi Gabbard (Samoa Americana, 1981), que ocupó el cargo de representante del partido Demócrata en el Congreso de EEUU por Hawái, fue aspirante a la candidatura presidencial por dicho partido en 2020 y en octubre de 2024, un mes antes de las presidenciales, se unió a la campaña de Donald Trump.

Fue en su campaña como aspirante a cabeza de cartel en las presidenciales de 2020 cuando salió el asunto de una posible guerra contra Irán, a la luz de la política de Trump durante su primer mandato, en el que anuló el acuerdo entre la Administración Obama y el gobierno de Irán para limitar y controlar el enriquecimiento de uranio.

Dijo dos cosas en el Congreso el 9 de enero de 2020.

La primera es que Trump había cometido “un acto ilegal e inconstitucional, empujando a EEUU hacia una guerra con Irán sin ninguna autorización del Congreso”. Y la segunda: “Una guerra contra Irán sería tan devastadora y costosa que a su lado las de Iraq y Afganistán se quedarían en un pícnic”.

Mira por dónde, desde el 12 de enero de 2025, Tulsi Gabbard es la Directora de Inteligencia Nacional (DNI, sigla en inglés) Teóricamente, el DNI actúa como jefe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, supervisa el Programa Nacional de Inteligencia y actúa como asesor principal del Presidente, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional.

Pero en realidad, no ha participado en la cocina de las principales operaciones de Trump: ni en Venezuela, ni en Irán.

Porque Marco Rubio, el principal representante diplomático de la Administración Trump en su calidad de Secretario de Estado, escaló en la Casa Blanca en mayo de 2025 cuando Trump sufrió la primera crisis de gabinete y se deshizo del Asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, por haber enviado un mensaje con la fecha de los ataques que preparaba el Pentágono contra las instalaciones de los hutíes en Yemen a un periodista de la influyente revista The Atlantic. Rubio fue desde entonces el más influyente del gobierno. Y participó en el diseño del golpe que secuestró a Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero de 2026 en Caracas y colocó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Joe Kent, Director del Centro Contrarrerorista, el número dos de Gabbard, renunció la semana pasada con la denuncia contundente de una mentira. “Irán no suponía un peligro inminente para Estados Unidos”, escribió en su carta a Trump para justificar su renuncia al cargo.

Gabbard se limitó a poner un mensaje en las redes sociales en el cual cerraba el pico.

“Donald Trump fue elegido abrumadoramente por el pueblo estadounidense y como nuestro Comandante en Jefe, es responsable de determinar qué es y qué no es una amenaza inminente, y si tomar o no las medidas que considere necesarias para proteger la seguridad de nuestras tropas, el pueblo estadounidense y nuestro país”.

Y el pasado miércoles 18, durante su primera comparecencia ante el comité de inteligencia del Senado desde que asumiera el cargo mantuvo la misma posición. Trump sabe lo que está haciendo y si consideró a Irán una amenaza, pues, eso.

Pero en el texto escrito que repartió al comité su equipo incluyó una frase reveladora.

“Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche [julio de 2025], el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido. Desde entonces no ha habido esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento. Las entradas a las instalaciones subterráneas bombardeadas han sido enterradas y cerradas con cemento”.

Por tanto, Gabbard, a través de este acto fallido, se solidarizaba con su segundo, el dimitido Kent.

Gabbard no hizo referencia durante su alocución a esta frase. Pero el senador demócrata Mark Warner, le preguntó por qué se había saltado ese párrafo crucial.

“Me di cuenta de que se me estaba acabando el tiempo”, replicó Gabbard.

El hecho es que Trump ha cortocircuitado a las agencias de inteligencia en el asesoramiento de su política exterior.

"Seis meses antes de que la administración Trump comenzara a bombardear Irán, el Departamento de Estado despidió [con los planes diseñados por Elon Musk o DOGE] a sus expertos en petróleo y gas. La división de energía del Estado quedó completamente arruinada. Y con ella se fue la gente que sabía cómo planificar una crisis energética global", escribe Ana Kramer en el portal Notus.

Trump fue a la guerra con Marco Rubio, Benjamin Netanyahu, su yerno Jared Kushner y su amigo el multimillonario Steve Witkoff.

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Y ustedes, claro, se preguntan cómo es que no previeron el bloqueo del estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico.