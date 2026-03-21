Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán denuncia un ataque estadounidense-israelí contra instalación nuclear de Natanz

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Ataques contra centros de enriquecimiento de uranio Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo. "No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.

Cuatro miembros de Hizbulá abatidos El Ejército israelí aseguró haber abatido a cuatro miembros de Hizbulá durante una ofensiva terrestre en el sur de Líbano la pasada madrugada, y añadió que también atacó "varias sedes" de la milicia chií libanesa en Beirut. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) neutralizaron a un terrorista en un enfrentamiento terrestre. Además, dirigieron aeronaves de la fuerza aérea que atacaron a otros terroristas que abrieron fuego contra las FDI. Posteriormente, neutralizaron a tres terroristas más con fuego de tanque", dice el comunicado castrense.

Irán anuncia ataques contra cinco bases militares de EE.UU. y ciudades de Israel La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado que ha atacado cinco bases militares de Estados Unidos en la región de Oriente Medio y ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa. Según el comunicado del cuerpo militar de elite iraní, fueron atacadas "con éxito" las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí; y la Quinta Flota Naval, en Baréin.

Irán niega tener excedentes de petróleo tras declaraciones del Tesoro de EE.UU. Irán negó este viernes tener excedente de petróleo para ofrecer a los mercados internacionales, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declarara que Washington podría levantar las sanciones al petróleo iraní almacenado en alta mar. "Actualmente, Irán prácticamente no tiene excedente de crudo para abastecer otros mercados internacionales", afirmó el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi.

Senador insiste en que EE.UU. debe retirarse de bases españolas tras las palabras de Trump El senador republicano Lindsey Graham, insistió este viernes en que EE.UU. debería retirarse de las bases militares españolas en las que tiene presencia por la falta de apoyo de Madrid a la ofensiva de Washington contra Irán, una sugerencia que el propio presidente Donald Trump consideró hoy justificada. Graham consideró en un mensaje en X que la negativa de España a permitir que aeronaves estadounidenses estacionadas en las bases de Rota y Morón realicen vuelos para apoyar la Operación Fura Épica, activada junto a Israel el pasado 28 de febrero, "constituye un insulto y una afrenta" para la OTAN.

Trump opina que Reino Unido puede actuar "más rápido" en apoyo en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este viernes que Reino Unido podría actuar "más rápido" en apoyo a su país en la guerra de Irán, una vez que Londres haya autorizado el uso de bases militares británicas para atacar a las fuerzas iraníes que amenazan a los barcos en el estrecho de Ormuz. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario expresó su sorpresa por la lentitud del Reino Unido en ofrecer apoyo, y afirmó que, en su opinión, por tratarse del país que fue "su primer aliado" esperaba una actuación más efectiva.

Irán elogia las capacidades de milicias afines en Oriente Medio y promete "más sorpresas" El comandante de la Fuerza iraní Al Quds, Ismail Qa'ani, subrayó este viernes que las milicias proiraníes en Oriente Medio disponen de "capacidades muy valiosas", y que han llevado a cabo "operaciones muy efectivas", y ha advertido de que aún habrá "más sorpresas". Qa'ani dijo estas palabras en un mensaje con el motivo del fin del mes sagrado del ramadán dirigido a estas milicias, que forman el denominado "eje de la resistencia", con presencia en Líbano, Yemen, Irak y los territorios palestinos. "La unidad de frentes que se ha consolidado gracias a vuestros esfuerzos constituye un punto fuerte para la 'umma' (nación) islámica y una pesadilla de terror para el despotismo mundial y la sionismo internacional, y pronto todos comprobarán la liberación de la nación islámica de la conjura sionista‑estadounidense gracias a vuestros esfuerzos", precisó.

Irán advierte a Starmer de que pone vidas británicas en peligro al dejar usar bases a EEUU El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió este viernes al primer ministro británico, Keir Starmer, de que pone "vidas británicas en peligro" al dejar utilizar sus bases a Estados Unidos. "La mayor parte del pueblo británico no quiere tomar parte en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ignorando a su pueblo, Starmer está poniendo vidas británicas en peligro al permitir que las bases británicas sean usadas para la agresión contra Irán", dijo Araqchi, en un mensaje en X. Y zanjó: "Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa".

Londres confirma que EEUU usa bases británicas para "neutralizar" ataques iraníes en Ormuz El Gobierno británico confirmó este viernes que los Estados Unidos están utilizando bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" destinadas a "neutralizar" los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz. En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el marco del conflicto en Oriente Medio "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz".