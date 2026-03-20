EEUU investiga a Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes

Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn (Nueva York) están llevando a cabo una investigación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sus presuntas relaciones con el narcotráfico. Según el diario estadounidense 'The New York Times', a través de tres fuentes familiarizadas con el caso y que han pedido mantener su anonimato, la justicia norteamericana estaría analizando, entre otras cuestiones, si el dirigente colombiano solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Según este diario, las dos causas contra Petro, cuya relación con el presidente de EEUU, Donald Trump, ha pasado por numerosos momentos de tensión, son independientes entre sí, y estarían dirigidas por fiscales especializados en el narcotráfico internacional. Además, como parte de estas búsquedas, estarían participando tanto agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), así como miembros de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la principal división de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ambas investigaciones –de las que hasta la fecha no se tenía conocimiento– se encuentran en sus etapas iniciales, y por tanto es pronto para saber si alguna derivará en cargos penales. 'The New York Times' señala que las partes encargadas de recabar información están rebuscando en los presuntos encuentros del presidente colombianao con miembros del narco. A los cuales Petro podría haber solicitado donaciones para financiar su campaña para las presidenciales.

No es la primera vez que Petro se ve bajo la acusación de haber tenido relación con el narcotráfico. Ya en octubre de 2025, tanto él como su mujer y su hijo mayor fueron incluidos en la llamada lista Clinton del Departamento del Tesoro de EEUU, bajo la acusación de que la producción de cocaína en el país latinoamericano se había "disparado a niveles récord" durante su presidencia. Unas acusaciones que llegaron poco después de que Petro se negara a recibir vuelos con ciudadanos colombianos deportados desde EEUU al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. Una negativa por la que Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas.

Tensiones suavizadas

Aún así, el diario estadounidense señala que, por ahora, no hay ningún conocimiento de que la Casa Blanca haya sido responsable de la apertura de estas investigaciones. De hecho, pese a las primeras tensiones entre Trump y Petro –el dirigente colombiano llegó a ver revocado su visado en enero de 2025–, la relación de ambos mandatarios se ha suavizada considerablemente con el tiempo. Especialmente con la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, tras la cual mantuvieron una reunión presencial el 3 de febrero.

Sin embargo, según el diario neoyorquino, Trump podría aprovechar estas investigaciones para ejercer más presión contra Colombia, un país que se posiciona al mismo tiempo como el mayor productor de cocaína del mundo y como un aliado crucial para EEUU en su lucha contra el narcoterrorismo. Además, el republicano podría servirse de estos casos para influir en las elecciones presidenciales de Colombia, que tendrán lugar el próximo 31 de mayo.