Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Los países del golfo Pérsico continúan haciendo frente a bombardeos iraníes Un día después de que doce países árabes o de mayoría musulmana reiteraran su condena contra los ataques iraníes en Oriente Próximo, grupo en el que se encuentran los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) a excepción de Omán, los ataques contra estos no han cesado y las defensas aéreas de varios de ellos han permanecido activas durante la noche y la madrugada de este viernes, trabajando para interceptar proyectiles iraníes. Ha sido este el caso, en especial, de Arabia Saudí, cuyo Ministerio de Defensa ha ido comunicando en redes sociales y de manera intermitente las interceptaciones de hasta 27 drones intercaladas en las últimas ocho horas.

Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería La Corporación Petrolera de Kuwait informó este viernes del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas.

La AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40 % los vuelos de negocios, y dar gratuidad al transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Medio. Estas medidas "de emergencia", que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, podrían servir para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global de crudo, aseveró en su informe publicado este viernes la AIE.

Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en "el corazón de Teherán", la capital del país. En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber "empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán". Alrededor de la medianoche, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.

Emiratos desmantela "una red terrorista" financiada y operada por Hizbulá e Irán El Aparato de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves que desmanteló "una red terrorista" financiada y operada por el grupo chií libanés Hizbulá e Irán, que atentaba contra la seguridad nacional. Según el comunicado oficial, la red operaba en el país bajo una fachada comercial ficticia y buscaba infiltrarse en la economía nacional, en coordinación con entidades externas vinculadas a Hizbulá e Irán. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco miembros del grupo, cuyo plan era blanquear dinero, financiar el terrorismo y atentar contra la seguridad nacional.

Irán lanza cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en poco más de una hora Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países el pasado 28 de febrero. El Ejército israelí avisó de las cuatro oleadas de misiles sobre la ciudad santa, que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones de posibles intercepciones. Unos minutos después de la cuarta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.

Netanyahu evita fijar plazos para la ofensiva contra Irán y dice que no "cuenta los días" El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó este jueves establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra Irán y aseguró que su Gobierno "no está contando los días", en su segunda rueda de prensa desde el inicio de la campaña hace 20 días. "Creo que tenemos objetivos que debemos lograr, y no estamos contando los días", afirmó el mandatario. Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán, en particular a sus programas nucleares y de misiles balísticos.

Netanyahu: "Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en una rueda de prensa para la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que Irán, tras veinte días de campaña militar, "ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos". "Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar", indicó mientras el Ejército israelí acaba de detectar la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel.

Benjamín Netanyahu: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él "no arrastró" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?". Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares. "Me dijo Bibi tenemos que asegurarnos que Irán no tenga bombas nucleares", subrayó.