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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán

Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería en medio de nuevos ataques en la zona

El momento exacto del ataque israelí que dejó heridos a dos periodistas en el Líbano

El momento exacto del ataque israelí que dejó heridos a dos periodistas en el Líbano

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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