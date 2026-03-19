Hegseth pedirá 200.000 millones de dólares para financiar la guerra de Irán: "Hacen falta para eliminar a los malos"

La guerra desplegada por EEUU junto a Israel contra Irán va a toda máquina y agotando recursos a marchas forzadas. Así se deduce del nuevo paquete económico que el Pentágono tiene previsto pedir al Congreso para financiar la ofensiva: 200.000 millones de dólares, unos 174.000 millones de euros, según ha revelado a la agencia Associated Press un alto funcionario de la Administración de Donald Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha confirmado la intención de solicitar fondos adicionales pero no ha querido detallar la cifra exacta asegurando que podría "variar". "Hace falta dinero para eliminar a los malos", ha señalado Hegseth en una comparecencia de prensa este jueves, cuando se cumplen 20 días del inicio de los bombardeos contra el país persa para decapitar a la República Islámica y acabar con sus capacidades militares.

El jefe del Pentágono ha explicado que el Ejecutivo de Trump llevará la propuesta al Congreso para "asegurar" que el Ejército estadounidense está "debidamente financiado para lo que se ha hecho y para lo que pueda ser necesario en el futuro".

Hegseth ha encuadrado estas necesidades financieras en cuestiones de munición, indicando que la intención es que esta esté "reabastecida", pero también "por encima de lo necesario". De esta forma, ha asegurado que la potente inyección económica busca mandar el mensaje de que Washington "reactiva su base industrial de defensa" y "reconstruye el arsenal de la libertad". "Vamos a reabastecernos más rápido de lo que nadie imaginaba", ha indicado.

Sin embargo, no está claro que el Congreso vaya a aprobar la petición de más fondos, según han declarado varias fuentes a 'The Washigton Post', debido al rechazo que provoca la guerra entre los congresistas demócratas, pero también en la bancada republicana.

Presupuesto de 900.000 millones

La intención de pedir nuevos fondos al Congreso sale a la luz casi tres meses después de que se aprobara el proyecto de ley de Presupuesto para la Defensa Nacional dotado de 900.000 millones de dólares, un 6% más de los 850.000 millones aprobados para 2025.

Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) basadas en datos oficiales del Departamento de Defensa, hasta el día 12 de la guerra EEUU gastó 16.500 millones de dólares, y calcula que "los costos de la guerra aumentarán en aproximadamente 500 millones de dólares diarios, a menos que una de las partes cambie significativamente sus actividades o que un evento externo altere sustancialmente el conflicto".

Flota de submarinos destruida

Durante su comparecencia de este jueves, Hegseth también ha asegurado que el Ejército de EEUU ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica. Además, la "flota de superficie" también ha "dejado de ser un factor relevante" pues, ha afirmado, en casi tres semanas de conflicto, EEUU e Israel han "dañado o hundido más de 120 buques de guerra".

Asimismo, el secretario de Defensa ha declarado que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos "ha sufrido, probablemente, el golpe más duro" y ha caído "un 90% desde el inicio" de la guerra. "Lo mismo ocurre con los vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, los drones kamikaze, cuya disponibilidad ha descendido un 90%. Ciertamente, los iraníes seguirán lanzando ataques, lo sabemos, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden", ha agregado.

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"Los ataques no tienen por objeto la construcción de naciones ni la promoción de la democracia, sino aplastar las amenazas directas contra Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses y nuestros intereses. Combatimos para vencer, y estamos venciendo bajo nuestros propios términos", ha destacado Hegseth en otro momento de la comparencia, en la que en esta ocasión ha evitado precisar la duración de la contienda. "En última instancia es el presidente quien decide el momento en que diremos: 'Hemos logrado lo necesario, en nombre del pueblo estadounidense, para garantizar nuestra seguridad'".