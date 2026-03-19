Lucha antidroga
Al menos 11 muertos en un operativo contra el Cártel de Sinaloa en México
El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', uno de los principales representantes de Ismael 'El Mayo' Zambada
EP
Al menos once personas han muerto abatidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en un operativo llevado a cabo contra la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa, en el homónimo estado, en el este del país.
El Gabinete de Seguridad mexicano ha anunciado esta cifra "preliminar" de fallecidos, fruto de un operativo en el que las fuerzas mexicanas abrieron fuego "en apego al marco legal vigente" tras ser "objeto de una agresión".
El organismo ha indicado asimismo que se han incautado de "armas de alto poder y equipo táctico" y han detenido a un integrante de "una célula delictiva de la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa".
Además, durante la operación las fuerzas mexicanas han localizado a una mujer, identificada como "hija de un líder criminal", y que ha sido liberada y "entregada a sus familiares" puesto que no tiene "relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra".
El Gabinete de Seguridad ha enmarcado la intervención, que ha tenido lugar en distintos municipios donde opera el Cártel de Sinaloa, como parte de sus esfuerzos por "la actuación de grupos generadores de violencia" en el homónimo estado. Por ello, el organismo ha sostenido que mantiente su "presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población".
El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', uno de los principales representantes de Ismael 'El Mayo' Zambada --cofundador del Cártel de Sinaloa, según recoge el diario 'Milenio'.
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prevé una avalancha de buques en la Isla por la guerra de Irán
- Hacienda abre mañana la web para consultar los datos fiscales de la Declaración de la Renta 2026 para todos los contribuyentes canarios
- Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas
- Nuevas viviendas, aceras más grandes y aparcamientos para el entorno del puente Zurita, en Santa Cruz de Tenerife
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Los servicios sociales de Canarias atienden a uno de cada cinco isleños, pero solo el 9% conoce el catálogo de ayudas
- El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
- Santa Cruz de Tenerife licita la urbanización de una de sus últimas calles de tierra