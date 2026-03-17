Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Emiratos Árabes Unidos recupera la "normalidad" en su espacio aéreo tras los ataques iraníes

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Israel dice haber atacado "infraestructura del régimen" iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este martes en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste). "Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

Emiratos Árabes Unidos recupera la "normalidad" en su espacio aéreo tras ataques iraníes La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció el "regreso del tráfico aéreo a sus operaciones normales" en la mañana de este martes, tras haber cerrado "total y temporalmente" el tránsito sobre su espacio aéreo durante la madrugada por los ataques iraníes contra su territorio. En un comunicado, la organización indicó que "dada la estabilización" de la situación y el fin de las "medidas de precaución" que se habían establecido, se tomó la decisión de retomar los vuelos.

La embajada de EEUU en Bagdad recibe un nuevo ataque aéreo iraní La embajada de EE.UU. en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche de este lunes, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes. Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran victimas. Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron.

Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y otras controladas por Hizbulá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva en los mensajes publicados en sus redes sociales. Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes. Según el comunicado, se trata de "una medida de precaución excepcional" para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU.

Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes. Según el comunicado, se trata de "una medida de precaución excepcional" para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU. La Autoridad General de Aviación Civil declaró que la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de los riesgos operativos y de seguridad, y en plena coordinación con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes.

Trump insiste en que la guerra contra Irán acabará "pronto" pero no esta semana El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que la guerra contra Irán terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana. "No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto. Trump aseguró, sin embargo, que desde el comienzo de la operación bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica', iniciada el pasado 28 de febrero, EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y hasta el liderazgo iraní.

Más de 200 muertos y 400 heridos en el ataque contra un hospital de Kabul, según talibanes Al menos 200 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el ataque de Pakistán a un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, con capacidad para 2.000 pacientes, aseguraron a EFE fuentes del Gobierno de facto talibán.

Alemania, Francia, Italia, R. Unido y Canadá piden una "desescalada inmediata" en Líbano Los líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá hicieron un llamamiento conjunto este lunes para pedir una "desescalada inmediata" en el conflicto entre Israel y la organización islamista libanesa Hizbulá, después de que las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaran una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. "Estamos muy preocupados por la escalada de violencia en el Líbano y llamamos a favor de un compromiso entre representantes israelíes y libaneses para negociar una solución política. Apoyamos firmemente iniciativas de diálogo y pedimos una desescalada inmediata", señaló un comunicado conjunto de los líderes de esos cinco países.