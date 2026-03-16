Trump arremete contra aliados por desatender sus llamadas a proteger el estrecho de Ormuz a la vez que dice: "No necesitamos a nadie"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dejar en evidencia este lunes las contradicciones y dificultades de su estrategia para la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán. En unas declaraciones a la prensa antes de una reunión sobre el centro Trump Kennedy en Washington ha arremetido con dureza y agresividad contra aliados que no están respondiendo a sus llamadas para cooperar en asegurar militarmente el estrecho de Ormuz. En la misma comparecencia, no obstante, ha declarado: “No necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo”.

En las palabras de Trump late tanta frustración como incongruencia. “Durante años he dicho que si los necesitábamos no estarían ahí”, ha dicho el mandatario, quejándose de la “protección” que da aliados que, según él, queda sin compensación. No ha hecho mención alguna a que la guerra la lanzó sin consultar con nadie más que Tel Aviv.

También ha subrayado a países concretos como Japón, China, Corea del Sur y “muchos de los europeos” que dependen del petróleo que cruza Ormuz más que EEUU, reclamando que por eso deben involucrarse. La Unión Europea ha descartado enviar fragatas y ha apostado por la desescalada.

En la rueda de prensa Trump ha asegurado que hay varias naciones que sí han accedido a colaborar pero se ha negado a decir cuáles, prometiendo que el secretario de Estado, Marco Rubio, hará pública en algún momento una lista. Algunos de esos países no mencionados, ha afirmado, son “realmente entusiastas”. Y que el apoyo sea fuerte es relevante para él. “El nivel de entusiasmo me importa”, ha reconocido.

El republicano ha expresado también frustración con Keir Starmer, del Reino Unido, y ha sugerido que tras hablar el domingo con el presidente francés, Emmanuel Macron, piensa que “va a ayudar”, pero sin dar ninguna razón o detalle de qué le lleva a pensar en la cooperación del líder galo.

Ataques a la OTAN

Una vez más, y atrapado en un aislamiento creciente en la contienda pese a sus presiones, ha aprovechado la situación para volver a atacar a países miembros de la OTAN, diciendo que “deberían lanzarse a ayudarnos”. Y ha asegurado que EEUU es la razón de que la Alianza Atlántica sea fuerte. “Pueden preguntarle a (Vladímir) Putin”, ha remarcado. “Nos teme. No teme en absoluto a Europa”.

Pese a la evidente falta de planificación que hubo en los preparativos de la guerra sobre lo que Irán podía hacer y ha hecho en el neurálgico punto de tráfico del 20% del crudo mundial Trump ha tratado de hacer creer que “sabía sobre el estrecho, que sería un arma. Lo predije hace tiempo”, ha dicho, en contradicción a informaciones que han revelado que preguntó al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, por qué no se podía reabrir inmediatamente.

Pese a las claras señales de problemas crecientes Trump insiste en proyectar una imagen de tranquilidad y éxito, tratando de aplacar preocupaciones crecientes entre los republicanos sobre el impacto que la guerra en la economía puede tener en un electorado que en noviembre vota en las legislativas y que mayoritariamente rechaza su última acción bélica. Este lunes insistía en la idea de que cuando acabe el conflicto, un final que no tiene fecha prevista, "la gasolina bajará muy rápido, y la inflación".

Negociaciones con Irán

Trump ha vuelto a dejar la puerta abierta a negociaciones con Irán, asegurando que Teherán quiere el diálogo, y ha dicho que habla "con todo el mundo porque a veces salen cosas buenas de eso". Pero ha añadido: "No sé si están listos aún, Y ni siquiera conocemos a sus líderes. No sabemos con quién lidiamos".

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Respecto a Mojtaba Jameneí ha dicho: "El ayatolá (Ali Jameneí) siempre lanzaba odio desde su trono, lo veías mucho, pero a este no lo hemos visto en absoluto. Podría ser por muchas razones. Pero no sabemos si está muerto o no".