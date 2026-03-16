Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice estar "en contacto" con Irán pero no cree que estén preparados para un acuerdo

Trump augura que la OTAN enfrentará "muy mal futuro" si los aliados no ayudan a EEUU en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo". (Seguir leyendo)