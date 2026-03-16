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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice estar "en contacto" con Irán pero no cree que estén preparados para un acuerdo
Dubái suspende temporalmente los vuelos en su aeropuerto tras un incidente con un dron
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que "perseguirá sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump augura que la OTAN enfrentará "muy mal futuro" si los aliados no ayudan a EEUU en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo". (Seguir leyendo)
Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano se salda con al menos 10 muertos
Al menos diez personas han muerto y otras trece han resultado heridas este domingo en una nueva oleada de ataques aéreos del Ejército israelí contra el sur de Líbano, en el marco de su ofensiva contra este país tras el lanzamiento de cohetes por parte partido-milicia chií libanés Hezbolá como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día ofensiva de Estados Unidos e Israel.
Uno de los ataques ha tenido lugar en la localidad de Al Qatrani, en el distrito de Jezzine, perdiendo en él la vida cinco personas y resultando heridas otras seis, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en comunicados recogidos por la agencia libanesa NNA.
Irán advierte de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" ante los ataques a la isla de Jark
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en la madrugada de este lunes a Estados Unidos e Israel de que atacar la estratégica isla de Jark, uno de sus epicentros petroleros, derivará en "otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo", después de que las medidas militares de Teherán contra el tránsito en el estrecho de Ormuz, parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, haya llevado al precio del barril de crudo a superar los 100 dólares.
"Ya habéis puesto a prueba a Irán una vez con el estrecho de Ormuz", ha recordado en redes sociales el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Alireza Tangsiri, destacando que las medidas militares emprendidas por el Ejército iraní en este estratégico paso, a las que se ha referido como "control inteligente del estrecho", ha resultado en "un nuevo índice de precios del petróleo".
Dubái suspende temporalmente los vuelos en su aeropuerto tras un incidente con un dron
Las autoridades de aviación civil de Dubái anunciaron este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) como medida preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.
La Autoridad de Aviación Civil de Dubái informó de que la interrupción de las operaciones se adoptó "como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal", según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en redes sociales.
Trump insta a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo a los países árabes de la región del golfo Pérsico a unirse a la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán con el argumento de que éstos son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz. "La respuesta es sí. Para mantener abierto el estrecho de Ormuz tendrán que unirse", ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena de televisión israelí C14 al ser interrogado por si los países árabes deben entrar en la guerra. En cualquier caso, ha destacado que la campaña contra Irán "está avanzando maravillosamente". Trump ha argumentado que Estados Unidos no se beneficia directamente del petróleo que pasa por Ormuz. "Los países que sacan petróleo son los que deberían implicarse activamente en la pelea y la defensa", ha apuntado.
Israel informa de bombardeos sobre más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han bombardeado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en las últimas 24 horas. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando el sistema de misiles balísticos y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", ha indicado el comunicado militar. En estos ataques contra el "régimen terrorista iraní" han sido bombardeados "cuarteles generales donde operaban soldados del régimen, sistemas de defensa y centros de producción y almacenamiento de armas".
Starmer y Trump abordan la importancia de "reabrir" el estrecho de Ormuz
El primer ministro británico, Keir Starmer, abordó este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, la importancia de "reabrir" el estrecho de Ormuz, según informó Downing Street en un comunicado. "Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo", indicó un portavoz de la oficina de Starmer. El jefe del Gobierno británico también aprovechó la llamada para expresar sus condolencias por el personal del Ejército estadounidense que ha perdido la vida desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.
El régimen de Teherán detiene a 500 personas y las acusa de espionaje y de colaborar con medios "antiiraníes"
El Comandante de Fuerza Disciplinaria (Policía) de Irán, Sardar Radan, ha informado este domingo de la detención de 500 personas por espionaje y colaboración con medios de comunicación "antiiraníes". Estos "espías" estarían enviando información "al enemigo" y a medios considerados contrarios, ha afirmado Radan, según recoge la agencia de noticias iraní Tasnim. La mitad, unos 250, eran individuos relevantes que dieron información sobre objetivos para bombardeos, tenían contacto con bandas y su objetivo era "afectar al orden público".
Israel anuncia que reabrirá el miércoles el cruce de Rafah con Gaza para el paso de personas
La rama de asuntos civiles del Ejército israelí (Cogat, por su siglas en inglés) anunció este domingo que el próximo miércoles, 18 de marzo, será reabierto el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, para el paso de personas "en ambas direcciones". "El funcionamiento del cruce se llevará a cabo de acuerdo con el mecanismo vigente antes de su cierre y sujeto a las directivas de seguridad pertinentes", añadió. Israel cerró Rafah el pasado 28 febrero, en paralelo a la ofensiva con Irán e impidiendo la salida de enfermos a terceros países para recibir atención médica o la entrada de los gazatíes que buscaban reencontrarse con familiares dentro de la Franja.
El Papa urge a "dialogar sin tregua" frente a la "absurda pretensión" de la guerra
El Papa León XIV urgió este domingo a abandonar la "absurda pretensión" de la guerra y apostar por un "diálogo sin tregua" por la paz, durante una misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mammolo, a las afueras de Roma. "Muchos hermanos y hermanas nuestros sufren a causa de conflictos violentos, provocados por la absurda pretensión de resolver los problemas y las diferencias con la guerra, cuando lo que hace falta e
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