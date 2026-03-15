GUERRA DE UCRANIA
Defensas antiaéreas rusas derriban 30 drones que se dirigían a Moscú
El sábado fueron 64 los drones lanzados contra la capital después de que un ataque masivo ruso causara la víspera siete muertos, cuatro de ellos en Kiev
EFE
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 30 drones que se dirigían a Moscú, según su alcalde, Serguéi Sobianin. Este cargo precisó en las redes sociales que los servicios de emergencia calculan los daños causados por los fragmentos de los aparatos no tripulados.
El sábado fueron 64 los drones lanzados contra la capital rusa después de que un ataque masivo ruso causara la víspera siete muertos, cuatro de ellos en Kiev.
170 drones
El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana que las baterías antiaéreas habían abatido un total de 170 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea de este país.
Ucrania ha logrado golpear con drones en los últimos días varias importantes fábricas, refinerías y plantas cuya producción está parcial o totalmente destinada a satisfacer las necesidades del ejército ruso, como una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.
Drones ucranianos
Según informaron las autoridades locales, drones ucranianos provocaron esta madrugada un incendio en una importante refinería en la región de Krasnodar y causaron grandes daños que conllevaron cortes en los suministros de electricidad, agua y calefacción en Bélgorod, que limita con Ucrania.
Por ese motivo, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país.
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