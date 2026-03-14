El fin de la era Hidalgo: París hace balance de 12 años de transformación urbanística

Este domingo, París no solo elegirá a su nuevo alcalde, también cerrará una etapa: la era Hidalgo. Doce años marcados por profundas transformaciones urbanas y la redefinición del modelo de ciudad, bajo el concepto de la 'capital de los 15 minutos'.

Cuando en 2014 la socialista franco-española Anne Hidalgo llega al Hôtel de Ville, París ya había iniciado un tímido giro hacia políticas urbanas más sostenibles de la mano de su predecesor socialista, Bertrand Delanoë. Sin embargo, su llegada fue un punto de inflexión convirtiendo la peatonalización de las calles y la reducción del espacio para los coches en los ejes centrales de su gobierno.

Unas políticas que, al igual que ocurrió en Barcelona, fueron recibidas con escepticismo por los ciudadanos y con crítica por parte de sus opositores, pero 12 años después las cifras corroboran que gran parte de la población disfruta del cambio e incluso ahora ningún candidato a la alcaldía se plantea revertirlo. Solo 1 de cada 10 parisinos actualmente va en coche a trabajar, la mayoría lo hace andando, en bicicleta o en transporte público, reduciendo la contaminación a la mitad. Según el Instituto Paris Region, el 11% de los desplazamientos dentro de la ciudad se realizan ahora en bicicleta, frente al 4,3% que lo hacen en coche. Esto es gracias a la red ciclista de más de 1.500 kilómetros, de los cuales 822 son carriles bici protegidos.

Carril bici en la calle Rivoli de la capital francesa. / IAN LANGSDON / EFE

La peatonalización de las más de 300 calles de París, incluyendo la ribera del Sena --otro de los proyectos clave de Hidalgo--, devolvió miles de kilómetros a sus ciudadanos. Donde antes circulaban vehículos, hoy se reúnen jóvenes, corredores y ciclistas, y las nuevas terrazas instaladas se abarrotan cada tarde para hacer el tradicional 'afterwork'. Con la llegada del buen tiempo, miles de familias se acercan a disfrutar de las actividades instaladas alrededor del río, haciendo de la ribera del Sena un espacio democrático para todos los públicos. La expansión masiva de los carriles bici, acelerada durante el confinamiento por la pandemia del covid, y la reducción del tráfico en Paris Centre, isla que engloba los cuatro principales distritos de la ciudad, han creado espacios menos ruidosos y más habitables, redefiniendo la movilidad urbana.

Este cambio forma parte del proyecto estrella llamado 'la ciudad de los 15 minutos', con el que se buscaba mejorar la conectividad, incluyendo la del transporte público, para que los ciudadanos pudieran acceder en cuestión de un cuarto de hora a cualquier punto de la capital. Sin embargo, esta ambición ecológica ha generado fricciones con los comerciantes, los habitantes del extrarradio o de los sectores más conservadores, que denunciaban una capital cada vez más hostil para aquellos que vienen de fuera. Las constantes incidencias en el transporte público también han sido motivo para alimentar las críticas sobre la viabilidad del proyecto. "París no es Amsterdam", decían, pero "Amsterdam en su día tampoco era Ámsterdam como la conocemos ahora", insisten desde el Gobierno saliente.

Dos vecinos de París sentados en las tumbonas instaladas cerca del Pont Marie, en una de las zonas habilitadas para el baño en el río Sena, el pasado verano. / TERESA SUAREZ / EFE

Los 'flops' de Hidalgo: del 'Tahitigate' a una deuda imparable

El verano de 2024, durante los Juegos Olímpicos, sirvió de escaparate para que la alcaldesa pudiera lucirse. Durante semanas, los parisinos olvidaron los problemas del transporte público, la suciedad en las calles o la inseguridad. Parecía que la ciudad por fin iba a tener su ansiada renovación, sin embargo, el legado olímpico fue tan solo una ilusión. Finalizados los Juegos, los problemas volvieron, al igual que las críticas a la gestión de Hidalgo.

Se estima que la alcaldesa cerrará su cargo dejando una deuda de al menos 10.000 millones de euros. Una cifra que no ha dejado de crecer desde que llegó al cargo, según los últimos informes de la Cámara Regional de Cuentas, que señalan un aumento del "120% en 10 años", entre 2014 y 2024. El ayuntamiento defiende estas cifras esgrimiendo el "ambicioso programa de vivienda social", en el que se han financiado 61.000 hogares desde 2014, y ofreciendo transporte gratuito a los jóvenes, además de reducir el precio del comedor escolar.

A las cifras se sumaron las polémicas. El conocido como Tahitigate supuso una mancha en su expediente. En otoño de 2023, Anne Hidalgo viaja a la Polinesia francesa con el fin de visitar la sede prevista para las pruebas de surf de los Juegos Olímpicos en Teahupo'o. La visita jamás se realizó, y la estancia en el lugar se prolongó, por cuenta propia, con una escapada privada a la isla de Raiatea, cerca de Bora Bora, donde reside su hija.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en una imagen de archivo. / LAVANDEIRA / EFE

La revelación de esta información obligó a Hidalgo a enfrentarse a la opinión pública y a la Fiscalía Nacional de Finanzas, que abrió una investigación por "toma ilegal de intereses" y "malversación de fondos públicos". A esta polémica se sumaron otras más sobre la transparencia en el uso de fondos públicos, como los 84.200 euros utilizados para vestuario o unos gastos en desplazamientos que ascienden a 125.000 euros.

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