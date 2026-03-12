Guerra de Irán
Noruega prohíbe a sus barcos cruzar el estrecho de Ormuz
Redacción
La Autoridad Marítima Noruega prohibió este jueves a los barcos con bandera de este país nórdico cruzar el estrecho de Ormuz por el bloqueo establecido por Irán en respuesta a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. "No creemos que ninguna armadora planee navegar en ese área en el futuro próximo, pero tal como ha evolucionado la situación, es importante subrayar que pasamos de una seria recomendación a evitar el tráfico marítimo en la zona a una prohibición de entrar en el estrecho de Ormuz", informó en un comunicado ese organismo dependiente del Ministerio de Industria. En el caso de los barcos con bandera noruega que ya se encuentren en la zona, serán las propias armadoras las que deberán analizar la seguridad "en caso de que haya una solución por la que ellas mismas estimen que es más seguro salir que seguir allí".
"Hay operaciones militares en curso en la región y el nivel de amenaza es crítico. Eso implica que se consideren probables los ataques y que las condiciones para la navegación comercial sigan siendo muy peligrosas", indica el comunicado. El director de este organismo, Alf Tore Sørheim, criticó los ataques a barcos civiles que han intentado abandonar la zona en los últimos días.
"Es un ataque inaceptable y grave a la marina mercante. Mantenemos un buen diálogo con las armadoras de bandera noruega que tienen barcos en la zona. Entendemos que la situación ha empeorado más y que hay mayor grado de inseguridad", señaló Sørheim. El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente interrumpido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho debe permanecer cerrado
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- Tenerife tardará una década en contar con la mayoría de las grandes obras
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- Investigan si los restos óseos hallados en Tenerife son de un yacimiento guanche
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste
- Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife