Guerra en Oriente Próximo
Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak
Los militares estaban en una base militar en en Erbil donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo
EFE
París
Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales.
La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.
Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- Tenerife tardará una década en contar con la mayoría de las grandes obras
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- Investigan si los restos óseos hallados en Tenerife son de un yacimiento guanche
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste
- Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife
Convocado el Premio Pyme del Año 2026 en su décimo aniversario
Contenido ofrecido por