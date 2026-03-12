Arash Azizi, historiador: "El régimen iraní ha aprendido que para mantenerse en el poder todo lo que tiene que hacer es matar a suficientes personas"

Con un nuevo líder, bombas lloviendo por todo el país y una guerra a la que no se le ve fin, Irán presenta ahora cientos de incógnitas y apenas ninguna certeza. Estados Unidos e Israel, con su ofensiva arrancada el pasada 28 de febrero, han asegurado que su objetivo es la caída de la República Islámica, establecida tras la revolución islámica de 1979.

Casi dos semanas después, dicho objetivo parece lejano. Arash Azizi, historiador iraní y profesor de la Universidad de Yale, cree de hecho que "el cambio, si se produce, surgirá desde dentro del sistema", y no por los bombardeos contra baterías antiaéreas, estaciones petrolíferas o buques de la armada persa en el estrecho de Ormuz. La guerra, sin embargo, ha reforzado a los miembros más radicales dentro del poder iraní, según Azizi, en esta entrevista con EL PERIÓDICO.

¿Cuál es la estrategia final de Irán con esta guerra?

La estrategia final de Irán es defensiva, ya que el país fue atacado. La decisión de terminar la guerra no radica en Irán. Por lo tanto, Teherán trata de resistir, seguir adelante, mantener las estructuras del régimen y sobrevivir para luchar otro día. Así lo ven los iraníes.

¿Cree que serán capaces de conseguir su objetivo?

Hasta ahora lo han logrado. Si el objetivo es mantener el régimen intacto, mantener las estructuras de mando intactas, no perder esta guerra... y si perder se define como un colapso del régimen, entonces pueden seguir así durante mucho tiempo. Mantienen el control del país. Han demostrado una cohesión notable. Eligieron a un nuevo líder en condiciones muy difíciles. Y, por otro lado, Estados Unidos e Israel no tienen objetivos fáciles de definir ni demasiado fáciles de alcanzar, francamente. La pregunta es: ¿qué precio están dispuestos a pagar para seguir persiguiendo sus objetivos, y cuáles son esos objetivos? No hay una respuesta clara.

Si la República Islámica sobrevive, ¿cómo será Irán tras la guerra?

Primero, intentarán presentar esto como una victoria. Dirán: "Israel nos atacó, dijeron que derrocarían al régimen, pero fracasaron". Con cierta justificación, podrán cantar victoria. Pero tendrán que supervisar una economía destruida, una población harta, abatida, decepcionada, triste y de luto. Lo que pasa con la República Islámica es que solo conoce la inestabilidad y la crisis. Sobrevive a pesar de la impopularidad constante. Sus líderes han aprendido que todo lo que la República Islámica necesita hacer para mantenerse en el poder es matar a suficientes personas cuando su gobierno se ve amenazado y, lo más importante, impedir que se forme cualquier alternativa potencial. En realidad, solo hay dos maneras de derrocar al régimen: o bien con un poderío militar abrumador que ataque a Irán lo suficiente como para convertirlo en un Estado fallido. O mucho más difícil: que la oposición iraní forje una alternativa política que se gane la lealtad de las fuerzas de seguridad.

No parece que esto esté cerca.

No. Siempre he creído que República Islámica se desintegrará, y sigo creyéndolo. Simplemente creo que este cambio probablemente provendrá de dentro del régimen, que se verá obligado a abandonar algunas de sus principales políticas.

Tras el asesinato de miles de manifestantes en enero, ha habido entre muchos iraníes la sensación de que el régimen ha perdido su legitimidad interna. ¿Está usted de acuerdo?

Eso es una ilusión. En primer lugar, un gobierno es legítimo si es capaz de ejercer el control. Irán lo hace. Eso es lo primero. Lo segundo es: ¿el mundo lo reconoce como Estado? Obviamente sí. La oposición iraní cree que si de alguna manera demuestra moralmente al mundo que la República Islámica es mala, será derrocada automáticamente. No funciona así. El régimen sirio, bajo Hafez al Asad, mató a miles de personas en la década de 1980. Pero logró mantenerse en el poder. Su hijo lo conservó hasta que fue derrocado violentamente en 2024. La historia se escribe con fuerza material, no con condena moral. Si los opositores a la República Islámica quieren derrocarla, deben reunir la suficiente fuerza material para lograrlo. No solo no lo han hecho, sino que ni siquiera lo han intentado seriamente.

Siria es un gran ejemplo.

Exactamente. La oposición tenía una alternativa y luchó por ella. Triunfaron a pesar de que el régimen de Asad gozaba de mucha más legitimidad internacional en 2024 que en 2019. La Liga Árabe había reaceptado a Asad. Los emiratíes habían establecido relaciones diplomáticas con Damasco.

El historiador irnaí Arash Azizi. / CEDIDA

Y el grupo que acabó ganando la guerra no tenía ninguna legitimidad internacional. Era un exmiembro de Al Qaeda, registrado como grupo terrorista en el mundo. ¿La legitimidad, entonces, no importa?

¡Exactamente! La cabeza de Ahmed al Sharaa, el actual presidente sirio, tenía precio. La legitimidad internacional proviene del poder, y esta es la perdición de la oposición iraní. Se aferran como lapas a otras potencias extranjeras, esperando que Estados Unidos e Israel vengan y cambien el gobierno por ellos. Ahora bien, esto no significa que no crea que un colapso sea imposible. Las políticas de Teherán son insostenibles en algunos aspectos profundos, y creo que este cambio del que hablamos, si se produce, surgirá desde dentro del sistema. Tendrán que abandonar el antiamericanismo que han tenido y relajar la represión social.

¿Cree que este cambio está en camino? Hay miedo de que Irán pueda convertirse en la Corea del Norte de Oriente Próximo.

La opción de Corea del Norte siempre existió. Pero siempre pensé que era la menos probable. Ahora, debido a la guerra, los ataques estadounidenses e israelíes han fortalecido a los defensores del modelo norcoreano. Pero no creo que finalmente logren su objetivo. Porque Corea del Norte sobrevive gracias a su aislamiento y a China. La República Islámica está estratégicamente aislada, pero está rodeada por los países árabes y de Turquía, a cuyos gobiernos no les interesa que Irán se convierta en una potencia hostil al estilo norcoreano. Creo que es mucho más probable que el futuro de Irán se parezca al de Pakistán o Argelia que al de Corea del Norte.

¿Países militarizados que mantienen relaciones con sus alrededores?

Países militarizados que tienen una relación más normalizada con Occidente. Un tipo de estados militares más mundanos y corruptos. Pero no uno revolucionario que intenta luchar contra Estados Unidos e Israel a cada minuto. Pero intento ser humilde. Uno puede equivocarse. Nunca pensé que la opción de Corea del Norte fuera posible, y hoy parece una posibilidad real. Tampoco pensé que Mojtaba sería el líder, pero aquí estamos.

¿Cómo le describiría?

Es un gran desconocido. Sabemos que probablemente empezará siendo un líder supremo débil. Algunos miembros de alto rango del Gobierno han adquirido un poder inmenso en el último mes. ¿Aceptarán fácilmente la nueva autoridad? Hay muchas incógnitas.

Lo que sí parece claro es que su elección muestra una continuidad en la lucha contra EEUU e Israel.

Claro, es un candidato continuista, pero las cosas pueden cambiar. Nunca se sabe con certeza. No sabemos nada sobre él. Desconocemos qué tipo de políticas implementará. Desconocemos qué enfoque adoptarán Estados Unidos e Israel a largo plazo. Creo que la clave es la relación de Irán con sus vecinos. Irán tendrá que encontrar la manera de restablecer sus relaciones.

Con todos los ataques contra los países del Golfo, ¿no es eso ahora mucho más difícil que hace dos semanas?

Claro, pero las cosas pueden cambiar. Nada cambia en dos semanas que no sea posible revertir en otras dos. Sí, será difícil, pero Irán está aquí para quedarse. Irán es un país enorme, y una civilización antigua. Siempre estará en este vecindario y siempre será un dolor de cabeza para sus vecinos. Puede ser un dolor de cabeza más benigno. Puede ser un dolor de cabeza más aterrador. Pero será necesario que haya algún tipo de integración y entendimiento en la región. Tiene que haberlo.