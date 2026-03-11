Starmer nombró a Mandelson embajador pese a ser alertado del "riesgo reputacional" por su relación con Epstein

Las preguntas sobre hasta qué punto el primer ministro británico, Keir Starmer, conocía los vínculos entre Peter Mandelson y el pederasta Jeffrey Epstein antes de nombrar al primero embajador del Reino Unido en Estados Unidos están empezando a recibir respuesta. Los documentos publicados este miércoles por la Oficina del Gabinete han confirmado que Starmer sabía que Mandelson mantuvo contacto con Epstein después de que el financiero estadounidense fuese condenado en 2008 y han demostrado que fue alertado del "riesgo reputacional" que esta relación podía suponer para su Gobierno. A pesar de las advertencias, el primer ministro siguió adelante con el nombramiento, algo que casi le cuesta el cargo a principios de febrero.

El documento más destacado de las 136 páginas publicadas este miércoles es la llamada "lista de verificaciones" (due diligence checklist, en inglés), un informe que se elabora habitualmente para examinar el pasado de un candidato a un cargo público antes de confirmar su nombramiento. Este documento señala que la relación entre Mandelson y Epstein duró al menos hasta 2011, incluyendo la etapa en la que Mandelson sirvió como ministro de Comercio en el Gobierno laborista de Gordon Brown, y destaca que el exembajador se alojó en la casa de Epstein cuando este estaba en prisión en junio de 2009.

El documento, redactado el 4 de diciembre de 2024 —apenas unos días antes de la confirmación del nombramiento– también menciona un informe elaborado por el banco JP Morgan en 2019 en el que deja constancia de la relación "particularmente cercana" de Epstein con Mandelson y con el entonces príncipe Andrés. Algo que llevó a los autores de la lista de verificaciones a incluir una nota en la que alertaban del "riesgo reputacional general" que esta relación podía suponer para el Ejecutivo.

Proceso "apresurado"

Otro documento destacable es la nota sobre una conversación telefónica entre el principal asesor jurídico de Starmer, Mike Ostheimer, y el asesor de seguridad nacional, Jonathan Powell, mantenida un día después del cese de Mandelson como embajador, el 12 de septiembre de 2025. En esa conversación, Powell aseguró haber expresado su preocupación por la "reputación" de Mandelson antes de su nombramiento, pero afirmó que el entonces jefe de Gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, le confirmó que las dudas sobre Mandelson habían sido resueltas. Powell también señaló que el proceso de selección del exembajador le había parecido "extrañamente apresurado".

Darren Jones, secretario en jefe del primer ministro, ha reconocido que el proceso de selección no fue lo suficientemente exhaustivo pero ha insistido en que Starmer desconocía la profundidad de la relación de Mandelson con Epstein, incluida la presunta filtración de información confidencial al multimillonario estadounidense durante su etapa como ministro. "Peter Mandelson nunca debería haber tenido el privilegio de representar a este país. Y reitero ante esta Cámara que el primer ministro lamenta profundamente haberle creído. Fue un error hacerlo", ha asegurado en una declaración este miércoles en el Parlamento.

Preguntas sin respuesta

Una de las principales preguntas que siguen abiertas es hasta qué punto los máximos responsables del nombramiento de Mandelson investigaron su relación con Epstein; qué preguntas le hicieron y qué explicaciones dio entonces para justificar sus vínculos con el pederasta. Jones ha señalado que estos documentos no han sido publicados todavía para evitar comprometer la investigación policial que sigue en marcha contra el exembajador por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

El escándalo sobre el nombramiento de Mandelson provocó una oleada de dimisiones en Downing Street a principios de febrero y alimentó una rebelión interna en el Partido Laborista que puso en riesgo la continuidad de Starmer como primer ministro. El Gobierno confía en que la publicación de los documentos, forzada por el Parlamento, ayude a despejar las dudas sobre el grado de implicación que Starmer tuvo en el proceso y eximan al líder laborista de cualquier responsabilidad.