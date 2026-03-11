Guerra en Oriente Medio
Un senador demócrata advierte de que Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán
Richard Blumenthal pide transparencia y debate público al líder republicano antes de enviar a soldados al territorio persa
El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán. "Parece que vamos por el camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán para lograr algunos de los posibles objetivos", dijo para añadir: "Tengo más miedo que nunca". El político pidió transparencia y debate público al líder rerepublicano antes de enviar a soldados al territorio persa.
El senador, que dice haber recibido datos en sesiones informativas clasificadas del Gobierno, ha argumentado que una invasión terrestre supondría una escalada en el conflicto así como un riesgo mayúsculo para las tropas estadounidenses que deban entrar en combate directo. Además, el demócrata aduce que el Gobierno de Donald Trump no ha sido transparente sobre el objetivo de la guerra así como en su coste, mucho más elevado que las previsiones iniciales.
Rusia y China
Blumenthal también alertó de la posible implicación de otras potencias en el conflicto como es el caso de Rusia y China que, en su opinión, podrían estar ayudando a Irán con servicios de inteligencia.
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
