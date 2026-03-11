Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Hungría envía una delegación a Ucrania para negociar la reapertura de oleoducto Druzhba
El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, ha enviado una delegación a Ucrania para evaluar el estado del oleoducto Druzhba -afectado, según Kiev, por los ataques rusos- y negociar su reapertura, en nuevo motivo más de fricción en las siempre tensas relaciones entre húngaros y ucranianos con motivo de la guerra.La delegación está encabezada por el secretario de Estado de Energía, Gábor Czepek, ha informado este miércoles el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, que ha detallado que la negociación contará con un representante de la Comisión Europea, además de las propias autoridades energéticas ucranianas y el embajador en Kiev.
La ministra Robles anuncia que Zelenski visitará España en los próximos días
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este miércoles que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a España "en los próximos días", y ha pedido no olvidar a su país, en guerra desde hace cuatro años tras la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Robles ha anunciado la visita de Zelenski, de la que no ha indicado fecha exacta, en declaraciones a los medios tras visitar este miércoles el Mando de Operaciones (MOPS), ubicado en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Bruselas coloca 9.000 millones con un bono a 10 años para fondos de recuperación y Ucrania
La Comisión Europea ha captado 9.000 millones de euros con una nueva emisión sindicada de deuda de un bono a diez años que se utilizarán para financiar nuevos desembolsos principalmente en el marco del fondo de recuperación y de los distintos programas de ayuda a Ucrania, según informó la institución en un comunicado. La operación, que se realizó ayer martes, registró una demanda de 118.000 millones de euros, una cifra que es trece veces superior a la cantidad finalmente colocada y que resultó en un cupón del 3,250% y un interés de recompra del 3,325%.
Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, en esta ocasión con la toma del control de una localidad situada en la provincia de Sumi, en el sureste del país europeo. "Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido el control de la localidad de Chervona Zaria, en Sumi, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.
Rusia acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque contra una fábrica de microchips
El Kremlin acusó hoy al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow perpetrado anoche contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron seis personas y cerca de medio centenar resultaron heridas. "Es evidente que el lanzamiento de estos misiles no es posible sin (la participación de) los especialistas británicos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ucrania ataca dos plantas químicas en la región rusa de Samara
Ucrania atacó durante la pasada madrugada dos plantas químicas en la región de Samara, según información de canales de Telegram rusos y ucranianos que no ha sido confirmada por las autoridades locales. "En la mañana los habitantes de la ciudad de Toliatti de la región de Samara informaron de un gran número de explosiones y un incendio en una planta química", informó el canal de Telegram Astra, que publicó fotos de la ciudad.
EEUU prevé nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha informado este martes de que todo apunta a que se producirán nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana, después de que la cita prevista para esta semana haya sido pospuesta debido a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Creo que la reunión trilateral será pospuesta hasta la semana que viene, y nos mantenemos optimistas respecto a esto", ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión CNBC, donde ha aclarado también que las autoridades rusas han asegurado al presidente estadounidense, Donald Trump, que no han compartido información de Inteligencia con Irán sobre objetivos estadounidenses durante la guerra.
Al menos seis civiles muertos en la región rusa de Briansk por un ataque ucraniano
Las autoridades de la región rusa de Briansk han denunciado este martes que seis civiles han muerto y otros 37 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio, ubicado al suroeste de la capital, Moscú.
"Todos han sido llevados al hospital regional de Briansk, donde reciben atención médica", ha informado la oficina del gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar más detalles al respecto.
Una comisión de la ONU concluye que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por deportación de niños
Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas ha concluido que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por la deportación y el traslado forzoso de más de un millar de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.
"Las pruebas reunidas llevan a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños", reza el informe de 19 páginas de la comisión independiente de investigación sobre Ucrania al que ha tenido acceso Europa Press.
Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra
El presidente ruso, Vladímir Putin, negó durante una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, haber compartido inteligencia con Irán sobre la guerra, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff.
"Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían estado compartiendo información", declaró Witkoff en una entrevista con la cadena CNBC, durante la que agregó: "Podemos confiar en su palabra".
La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que medios como 'The Washington Post' publicaran que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Oriente Medio.
Sobre esa llamada, Trump dijo que fue "muy buena" y que Putin "quiere ser útil en el tema de Irán".
