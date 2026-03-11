En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump
El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Muere un sanitario de la Cruz Roja por un ataque israelí contra una ambulancia en Líbano
Un paramédico de la Cruz Roja libanesa ha muerto a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí que tuvo lugar hace dos días contra una ambulancia en la localidad de Majdal Zoun, en el sur del Líbano, según anunció este miércoles esa organización.
El sanitario, identificado como Youssef Assaf, había resultado herido mientras acudía "en auxilio de las víctimas de las hostilidades cuando el lugar fue atacado en el pueblo de Majdal Zoun el 9 de marzo", informó.
Teherán despide a mandos militares entre gritos contra EE.UU. e Israel y apoyo a su líder
Miles de partidarios de la República Islámica marcharon este miércoles por el centro de Teherán entre gritos de "venganza" y "no a la rendición" mientras se escuchaban explosiones en las cercanías, en el funeral por varios altos cargos militares iraníes muertos en la guerra contra Israel y Estados Unidos.
La ceremonia se celebró en la céntrica plaza de Engelab (Revolución), uno de los espacios simbólicos de la capital iraní, donde desde mediodía comenzaron a congregarse miles de personas.
Los asistentes coreaban consignas mientras pasaban los féretros de 11 altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi, cuyos ataúdes estaban cubiertos con la bandera iraní.
Naviera Maersk advierte del riego de desabastecimiento de sus buques en Asia y O. Medio
El director general de la naviera danesa Maersk, Vincent Clerc, advirtió este miércoles que la compañía enfrenta crecientes riesgos para el abastecimiento de combustible para sus buques en Asia y Medio Oriente debido a las tensiones en la región y al cierre de rutas marítimas clave.
"Las existencias están disminuyendo. Si no hacemos nada, corremos el riesgo de encontrarnos en Asia o en Medio Oriente con puntos de abastecimiento vacíos", declaró Clerc en una entrevista publicada este miércoles por el diario Le Monde en la que explicó que el suministro de combustible en Asia depende en gran medida del flujo que atraviesa el estrecho de Ormuz.
Irán anuncia impacto a dos buques en Ormuz por ignorar advertencias navales
El Ejército iraní anunció este miércoles que ha alcanzado con proyectiles dos buques, uno de "propiedad israelí" con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz, donde afirmó mantener un control "sin descuidos".
La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) explicó en un comunicado difundido por la agencia IRNA que el buque 'Expres Room', propiedad del "régimen sionista" (en alusión a Israel), fue atacado y quedó detenido en su posición después de desoír las órdenes. El texto añade que el portacontenedores 'Mayuree Naree', cuya nacionalidad no fue revelada, también recibió fuego iraní por insistir "ilegalmente" en atravesar el estrecho tras recibir avisos de la marina de la CGRI.
EEUU confirma el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán, al tiempo que ha insistido en que mandos militares tienen siempre la última palabra sobre los ataques y son quienes "decidirán cuándo disparar".
"Nuestros combatientes están utilizando una variedad de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial. Estos sistemas nos ayudan a analizar enormes cantidades de datos en cuestión de segundos, de modo que nuestros líderes puedan filtrar el ruido y tomar decisiones más inteligentes más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar", ha asegurado el comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en un mensaje en el que ha repasado la marcha de la ofensiva en Irán.
El papa recibe al arzobispo de Teherán, evacuado por la guerra
El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada al arzobispo de Teherán e Isfahán y cardenal belga Dominique Mathieu, recientemente evacuado por la guerra en el país tras el ataque israelí-estadounidense.
El encuentro, confirmado por la Santa Sede en su boletín diario, ha tenido lugar en el estudio anexo del Aula Pablo VI del Vaticano. El cardenal franciscano había llegado a Roma el pasado domingo evacuado de Irán junto a la delegación de la embajada italiana en ese país, que ha sido cerrada temporalmente y trasladada a Bakú.
Aznar: España debería estar al lado de sus aliados, y no al lado de los adversarios
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que está "más que justificado" el conflicto con Irán, y España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de sus adversarios.
Aznar ha intervenido en la primera jornada del foro económico y empresarial Forinvest con la conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial', en la que ha valorado la relación entre aliados, que supone tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes y en la que cuando un país necesita ayuda la puede demandar, y cuando otro la necesita, la puede pedir.
"El régimen terrorista de los ayatolás ha exportado el terror por todo Oriente Medio", un conflicto que para Aznar no ha empezado ahora sino que comenzó hace 25 años con Hezbolá, Hamás, los hutíes y las milicias yihadistas, y que "acaba de asesinar a 30.000 iraníes que se han revuelto contra la tiranía del régimen".
Grecia refuerza la seguridad de las bases de EEUU en su territorio por la guerra con Irán
Grecia ha reforzado la seguridad de las bases militares de Estados Unidos en su territorio ante el riesgo de ataques, espionaje y sabotaje tras la escalada bélica en Oriente Medio desencadenada por los ataques de EEUU e Israel contra Irán, informó este miércoles la prensa griega.
Los servicios secretos griegos (EYP) han preparado un operativo para reforzar la seguridad en todas las bases militares estadounidenses en Grecia, especialmente en la base naval de Souda, situada en la isla de Creta, y la de Alejandrópolis, en el noreste del país, dos de las más importantes para Washington en el sureste del Mediterráneo.
Agentes del EYP han puesto bajo una mayor vigilancia distintos puntos de interés alrededor de estas bases con el objetivo de prevenir actividades de espionaje, ataques o intentos de sabotaje, informó la emisora privada Skai.
Rumanía permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra en Irán
Rumanía aceptará el despliegue de equipos y fuerzas militares de Estados Unidos para apoyar los bombardeos aéreos en Irán, anunció este miércoles el presidente rumano, Nicusor Dan, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.
Según precisó el mandatario rumano, se trata de aviones cisterna, equipos de seguimiento e instalaciones de comunicaciones por satélite, que serán desplegados en Rumanía en el marco del escudo antimisiles de Deveselu, ubicado en el sur del país.
Según la prensa rumana, Estados Unidos había solicitado a Rumanía el envío de nuevas fuerzas, incluyendo cazas de combate y otros equipos, a la base aérea de la OTAN 'Mihail Kogalniceanu', cerca de la costa del mar Negro.
Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EEUU o Israel
Irán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será "objetivo legítimo" para Teherán.
