Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Aznar: España debería estar al lado de sus aliados, y no al lado de los adversarios

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que está "más que justificado" el conflicto con Irán, y España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de sus adversarios.

Aznar ha intervenido en la primera jornada del foro económico y empresarial Forinvest con la conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial', en la que ha valorado la relación entre aliados, que supone tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes y en la que cuando un país necesita ayuda la puede demandar, y cuando otro la necesita, la puede pedir.

"El régimen terrorista de los ayatolás ha exportado el terror por todo Oriente Medio", un conflicto que para Aznar no ha empezado ahora sino que comenzó hace 25 años con Hezbolá, Hamás, los hutíes y las milicias yihadistas, y que "acaba de asesinar a 30.000 iraníes que se han revuelto contra la tiranía del régimen".