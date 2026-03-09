Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.

Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.

El mandatario ruso planteó a su colega estadounidense varias propuestas para un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní.

"El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", informó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

Trump, por su parte, "presentó su evaluación de los acontecimientos en el contexto de la operación estadounidense-israelí que está en curso".

Este mismo lunes Putin expresó el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte fue tachada de "asesinato" por el jefe del Kremlin.

"Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas", señaló.

En la conversación que mantuvo el viernes con Pezeshkian, Putin ya pidió un cese inmediato de las acciones militares y denunció la gran cantidad de víctimas entre la población iraní debido a los bombardeos.

"Quisiera destacar que se produjo un intercambio de opiniones sustancial y, a mi juicio, útil sobre este asunto", añadió hoy el asesor de Putin sobre el contacto con Trump.

Ushakov agregó que ambos líderes también hablaron sobre Venezuela, principalmente, en relación con la situación en el mercado de petróleo, cuyo precio se ha disparado tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.

En cuanto a Ucrania, Trump reiteró su interés en un rápido cese de hostilidades y una solución a largo plazo, precisó.

La parte rusa, agregó, "valoró positivamente los esfuerzos de mediación que están realizando el equipo de Donald Trump y él mismo".

"Se presentó una descripción de la situación actual a lo largo de la línea de contacto, donde las tropas rusas avanzan de manera bastante exitosa", dijo.

En opinión de Ushakov, estos avances deben ser un factor que "anime" a Kiev a optar por las negociaciones como vía de solución del conflicto, en alusión a que Ucrania acepte las condiciones del Kremlin.