Auge bélico
Croacia impone el servicio militar obligatorio después de dos décadas
Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios 2ue cobrarán 1.100 euros mensuales, llegaron este lunes a los cuarteles
EFE
El servicio militar obligatorio vuelve a Croacia después de casi dos décadas y los primeros reclutas se presentaron en los cuarteles este lunes, en un contexto de temor a una escalada de los conflictos en el mundo. Este país miembro de la Unión Europea había suprimido el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de ingresar a la OTAN.
Pero después de 2020, altos responsables del país subrayan la necesidad de restablecer la formación militar de base, y los parlamentarios aprobaron su retorno en octubre pasado.
Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios, llegaron este lunes a los cuarteles para seguir dos meses de formación. Entre ellos había 82 mujeres.
El ministro de Defensa, Ivan Anusic, saludó la semana pasada la respuesta al llamamiento, y lo calificó de acontecimiento "importante para la seguridad de Croacia".
Sobrevivir y defenderse
Los reclutas no serán formados para ser desplegados en zonas de conflicto sino que aprenderán a sobrevivir, defenderse y utilizar drones, declaró el ministro.
El proyecto debería costar hasta 25 millones de euros anuales y a los reclutas se les pagarán 1.100 euros mensuales.
Las autoridades prevén ampliar progresivamente esta convocatoria a unos 19.000 jóvenes cada año, a partir de la edad de 19 años.
